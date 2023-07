Bonn (ots) -phoenix erinnert am Donnerstag, den 20. Juli 2023, anlässlich des 79. Jahrestages des Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 an den Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft.Um 18.00 Uhr überträgt phoenix das feierliche Rekrutengelöbnisses in Gedenken an den Deutschen Widerstand vom 20. Juli 1944 live aus Berlin. Rund 400 Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr werden im Bendler-Block im Anschluss an die Gelöbnisansprache von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius das Gelöbnis ablegen.Am späten Abend zeigt phoenix zwei Dokumentationen zum Thema Widerstand gegen die Nazi-Herrschaft. Die Dokumentation "Die Unsichtbaren - Wir wollen leben" (22.15 Uhr) beleuchtet, wie die NS-Regierung die Reichshauptstadt für "judenrein" erklärte, es einigen Juden aber dennoch gelang, für die Behörden unsichtbar in der Metropole zu leben. Die darauffolgende Dokumentation um 23.55 Uhr "Lucie Aubrac, ein Leben für die Résistance" porträtiert die Widerstandskämpferin Lucie Aubrac, die 1943 ihren Mann aus den Fängen der Gestapo befreite.Donnertag, 20. Juli 202318:00 LIVEBerlin: Feierliches Rekrutengelöbnis in Gedenken an den Deutschen Widerstand vom 20. Juli 194422:15Die UnsichtbarenWir wollen lebenFilm von Claus Räfle, NDR/RBB/SWR/WDR/2019Berlin, 1943. Das Nazi-Regime hat die Reichshauptstadt offiziell für "judenrein" erklärt. Doch einigen Juden gelingt tatsächlich das Undenkbare. Sie werden unsichtbar für die Behörden.Oft sind es pures Glück und ihre jugendliche Unbekümmertheit, die sie vor dem gefürchteten Zugriff der Gestapo bewahren. Nur wenige Vertraute wissen von ihrer wahren Identität. Da ist Cioma Schönhaus, der heimlich Pässe fälscht und so das Leben dutzender anderer Verfolgter zu retten versucht. Die junge Hanni Lévy blondiert sich die Haare, um als scheinbare Arierin unerkannt über den Ku'damm spazieren zu können. Eugen Friede verteilt nachts im Widerstand Flugblätter. Tagsüber versteckt er sich in der Uniform der Hitlerjugend und im Schoße einer deutschen Familie. Und schließlich ist da noch Ruth Gumpel, die, als Kriegswitwe getarnt, NS-Offizieren Schwarzmarkt-Delikatessen serviert. Sie alle kämpfen für ein Leben in Freiheit, ohne wirklich frei zu sein.23:55Lucie Aubrac, ein Leben für die RésistanceFilm von Diane Lisarelli, arte/2021Am 21. Juni 1943 verhaftete die Gestapo in Caluire, in der Nähe von Lyon, Jean Moulin sowie sieben weitere hochrangige Mitglieder der Résistance, darunter auch Raymond Aubrac. Seine Ehefrau Lucie, Widerstandskämpferin der ersten Stunde, schreckte vor nichts zurück, um ihn aus den Fängen der Gestapo zu befreien. Mit der Unterstützung ihres Netzwerks "Libération" plante sie hochschwanger einen Hinterhalt - ein riskantes Unterfangen, das letztlich jedoch gelang. Für das Ehepaar begann ein Leben auf der Flucht.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5559918