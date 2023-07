Krones hat heute Morgen in einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine Umsatzwachstumsprognose für 2023 von 8-11% auf 11-13% anhebt. Dies ist aus Sicht der Analysten von AlsterResearch auf die starke Nachfrage nach Krones Produkten und verbesserte Produktionsprozesse zurückzuführen. Bei allen anderen Kennzahlen hält das Unternehmen an seiner Prognose von 9-10% für die EBITDA-Marge und 15-17% für den ROCE fest. Für die endgültigen Q2-Zahlen, die am 1. August veröffentlicht werden, wird vor allem die Entwicklung des Auftragsbestands von Krones entscheidend sein. Sollte es Krones gelingen, die Durchlaufzeiten insgesamt zu verkürzen, wäre dies ein deutlich positives Signal, da damit ein Hemmnis für höhere Wachstumsraten beseitigt wäre. Während AlsterResearch für das GJ '23 bereits mit einem höheren Umsatzwachstum rechnete, passen die Analysten ihre Schätzungen nur leicht an. Daraus leitet AlsterResearch ein neues Kursziel von EUR 129,00 (alt EUR 127,00) ab und bestätigt die Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Krones%20AG.





