Die neue Superdrohne Phasa-35 der britischen Rüstungsfirma BAE Systems ist erfolgreich bis in die Stratosphäre geflogen und wieder sicher gelandet. Das per Solarenergie betriebene Fluggerät soll bis zu ein Jahr am Stück unterwegs sein können. Im vergangenen Jahr hatte die Solardrohne Airbus Zephyr S für Schlagzeilen gesorgt. Sie schraubte den Rekord für das unbemannte Fliegen auf über 64 Tage nach oben - und verpasste den für den längsten Flug nur ...

