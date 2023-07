Amazon plant, seine neuen Internetsatelliten regelmäßig austauschen. Im kommenden Jahr werden erste Testkunden mit Internet aus dem All versorgt. Amazon stellt sich darauf ein, die mehr als 3200 Satelliten in seinem Weltrauminternetprojekt Kuiper alle sieben Jahre komplett auszutauschen. Eine längere Lebensdauer sei nicht möglich angesichts der extremen Bedingungen im All, sagte Kuiper-Produktchef Naveen Kachroo der Deutschen Presse-Agentur.AnzeigeAnzeige ...

