War da was mit Rezession in den USA? Sollte die nicht wie eine Abrissbirne sämtliche Kursspitzen kompromisslos kleiner machen?

"The Big Short"-Investor Steve Eisman meinte, dass das wohl eine Art 'meist erwartete Rezession' sei, die bisher nicht eingetreten sei. "Es fühlt sich langsam ein wenig manisch an. Aber es könnte noch eine ganze Weile so weitergehen, denn solange die Wirtschaftsdaten in Ordnung sind, sehe ich keinen Grund, warum die Leute ihre Aktien verkaufen sollten", ergänzte Eisman laut CNBC.

Die US-Wirtschaft präsentiert sich überaus widerstandsfähig und erlebt eine langanhaltende KI-Rallye, angeführt von den großen Techs. An der Börse steigt die Stimmung besonders nach den unerwartet schwachen Inflationsdaten vom Mittwoch. Der S&P 500 hat mit 16 Prozent plus sein bestes erstes Halbjahr seit 2019 erzielt. Weiteres Indiz für robuste wirtschaftliche Rahmenbedingungen ist der gute Beginn der Earnings Season: JPMorgan und Wells Fargo legen stark vor! Wir sind gespannt auf die nächsten Tage, in denen die Berichtsaison an Fahrt aufnehmen wird.



Also. Feuer frei? Besser cool bleiben. Denn vielleicht kommt die Rezession wie ein Schwungrad doch noch heftig zurück: "Ich würde sagen, es besteht ein ordentliches Risiko einer Rezession im Januar 2024", so Barry Bannister von Stifel. Bannister war einer der wenigen, der die Aktienrallye vom Jahresanfang vorausgesagt hatte. "Ich denke, die Inflation wird uns noch eine Weile auf einem höheren Niveau als früher begleiten", so der Stifel-Stratege.



In seinem aktuellen Marktkommentar von heute schreibt Paul Mielczarski, Head Global Macro Strategy bei Brandywine Global: "Was das Risiko einer Rezession in den USA in den nächsten zwölf Monaten angeht, so liegt die Wahrscheinlichkeit einer Rezession irgendwo zwischen 30 und 50 Prozent."

