DJ Prosus-CEO: Halten an unserer Tencent-Beteiligung fest

Von Alexandra Wexler und Raffaele Huang

FRANKFURT (Dow Jones)--Prosus, der größte Anteilseigner von Tencent Holdings, ist einer der letzten ausländischen Investoren mit einer hohen Beteiligung an einem großen chinesischen Unternehmen und will diese auch weiter halten. "Wir wollen langfristige Aktionäre von Tencent bleiben", sagte CEO Bob van Dijk in einem Interview mit dem Wall Street Journal. Er sei zuversichtlich, was das Geschäft von Tencent und die chinesische Internetbranche angeht. Die Branche scheine das Ende der mehr als zwei Jahre andauernden Regulierungsmaßnahmen Pekings zu erreichen.

Prosus hält derzeit etwa 26 Prozent an Tencent und der Anteil wird momentan mit rund 112 Milliarden US-Dollar bewertet. Die Gesellschaft mit Sitz in Amsterdam verkauft sukzessive Tencent-Anteile, um damit einen Aktienrückkauf zu finanzieren. Prosus geht davon aus, dass die Beteiligung in diesem Jahr auf etwa 24 bis 25 Prozent sinken wird.

Der Manager sagte weiter, dass das Geschäft von Tencent auf das Inland fokussiert sei und daher weniger wahrscheinlich im Ausland auf den Prüfstand gestellt werde. "Was sie tun, ist viel weniger anfällig für Spannungen als andere Unternehmen", so van Dijk. "Es ist ja nicht so, dass sie Hardware in die USA verkaufen. Ähnlich wie Softbank, die im Jahr 2000 eine 20-Millionen-Dollar-Investitionsrunde in das chinesische E-Commerce-Unternehmen Alibaba anführte, zahlte die Prosus-Muttergesellschaft Naspers im Jahr 2001 rund 34 Millionen Dollar für ihre ursprüngliche Drittelbeteiligung an Tencent. Seitdem hat sich Tencent, gemessen am Umsatz, zum größten Videospielunternehmen der Welt entwickelt. Das Unternehmen betreibt auch die beliebte Messaging-App Wechat.

Prosus hat aber auch weitere Gründe an der Tencent-Beteiligung festzuhalten und diese nur langsam zu senken. Die Investmentgesellschaft befindet sich mehrheitlich im Besitz von Naspers, einem südafrikanischen Unternehmen, das sich auf Internetgeschäfte für Verbraucher wie E-Commerce, Online-Zahlungen und Essenslieferungen konzentriert. Prosus und seine Muttergesellschaft rechnen mit den Dividenden aus der Tencent-Beteiligung. Für Prosus ist es nicht einfach, eine so gute Investitionsmöglichkeit wie Tencent zu finden, sagte Kenny Wen, Analyst beim Vermögensverwalter KGI Asia in Hongkong. "Ohne den Gewinnbeitrag von Tencent sieht das Endergebnis enttäuschend aus", sagte Wen.

Die Marktkapitalisierung von Tencent entspricht etwa 430 Milliarden Dollar. Die Beteiligung von Prosus an Tencent übersteigt wertmäßig die gesamte Marktkapitalisierung von Prosus, die bei rund 95 Milliarden Dollar liegt.

July 17, 2023 07:31 ET (11:31 GMT)

