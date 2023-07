UnitedHealth Group veröffentlicht Halbjahreszahlen

Werbung







In allen Geschäftsbereichen der UnitedHealth Group ist ein ausgeglichenes Wachstum zu verzeichnen. Basierend auf der im ersten Halbjahr erzielten Leistung erhöhte das Unternehmen ihre Prognose.



Das amerikanische Gesundheits- und Versicherungsunternehmen gab am Freitagnachmittag ihre Halbjahreszahlen bekannt. Grundlegend ist ein ausgeglichenes Wachstum in allen Geschäftsbereichen zu erkennen. Der Gesamtumsatz konnte im Jahresvergleich um 16% auf 92,9 Milliarden US-Dollar erhöht werden. Der Betriebsgewinn konnte im zweiten Quartal einen Anstieg von 13% verzeichnen und betrug insgesamt 8,1 Milliarden US-Dollar. Vor allem aufgrund der stabilen Entwicklung in diesem Geschäftsjahr entschied sich das Unternehmen, die eigene Prognose zu erhöhen. Das Unternehmen erhöhte die Prognose für den Nettogewinn für das Gesamtjahr auf 23,45 bis 23,75 US-Dollar je Aktie.









Quelle: HSBC