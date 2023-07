WHR Global gestaltet die Richtlinien seiner Kunden, um sicherzustellen, dass deren Leistungsangebote auf dem Markt wettbewerbsfähig sind

WHR Global (WHR), ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der globalen Mitarbeiterentsendung, gab die Veröffentlichung seines internationalen 2023 Allowances & Per Diems Benchmark Report namens "Ask an Expert!" bekannt.



Wir bei WHR haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Kunden erstklassige Entsendungsdienstleistungen zu bieten, und dazu müssen wir die weltweiten Lebenshaltungskosten berücksichtigen. Zu diesem Zweck haben wir den 2023 Allowances & Per Diems Benchmark Report "Ask an Expert" erstellt, einen umfassenden Leitfaden zum Verständnis der wahren Lebenshaltungskosten, nicht nur in einer Stadt, sondern in vielen Städten weltweit.

"Als ehemaliger Expat, der in der Schweiz gelebt hat, und als Koordinator für Entsendungen bringe ich eigene Erfahrungen und ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen und Feinheiten einer internationalen Entsendung mit", sagte Sean Thrun, Strategic Initiatives Manager bei WHR. "Dieser Benchmark-Bericht und das Wissen aus erster Hand versetzen WHR in die Lage, den Relocation-Teams wertvolle Einblicke und Anleitungen zu geben, damit sie die Komplexität globaler Einsätze effektiver bewältigen können."

Der Bericht umfasst 8,8 Millionen Preisangaben aus 11.000 Städten. Die nach Ländern geordneten Preise beinhalten Mietpreise für Wohnungen/Häuser mit 1 und 3 Schlafzimmern sowohl innerhalb als auch außerhalb von Stadtzentren, allgemeine Nebenkosten pro Monat, örtliche Verkehrsmittel und mehr. Das Wissen um die Lebenshaltungskosten hilft Relocation-Teams, skalierbare Lösungen zu entwickeln und Unternehmen dabei zu helfen, Umzüge produktiver zu gestalten, sodass der Übergang für die Mitarbeitenden reibungsloser als je zuvor verläuft.

Der Bericht ermöglicht es Unternehmen, den "Puls" ihrer Spesen und Tagespauschalen zu prüfen, unabhängig davon, ob sie sich dafür entscheiden, weltweit feste Beträge oder standortabhängig variable Beträge zu verwalten. Wenn globale Mobilitätsteams feststellen, dass die Spesen und Tagespauschalen ihrer Mitarbeitenden unter dem Durchschnitt des jeweiligen Landes liegen, wenden Sie sich noch heute an WHR, um eine kostenlose Beratung zu erhalten, einschließlich einer Aufschlüsselung des Benchmark-Berichts nach Städten.

Globale Mobilitätsteams können diesen Bericht, der 99 Länder abdeckt, zum Benchmarking folgender Punkte nutzen:

Monatliche Wohngeldzuschüsse für Einsätze und Pendler,

Monatliche Nebenkostenpauschale für Einsätze und Pendler,

Monatliche Fahrtkostenzuschüsse für Einsätze und Pendler,

Fahrtkostenpauschalen pro Tag für Besichtigungen und Wohnungssuche,

Verpflegungspauschalen pro Tag für Besichtigungen und Wohnungssuche.



Ganz gleich, ob Sie ein Relocation Manager oder eine Führungskraft sind, die Investition in den Ask an Expert 2023 Allowances & Per Diems Benchmark Report kann Ihnen dabei helfen, die besten Entscheidungen für Ihr Umzugsbudget und die Sozialleistungen für Ihre Mitarbeitenden zu treffen.

Weitere Daten und den vollständigen Bericht zum Herunterladen finden Sie hier:2023 Allowances & Per Diems Benchmark Report "Ask an Expert".

Die "Ask an Expert 2023 Allowances & Per Diems Benchmark" dient nur Informationszwecken.

Über WHR Global

