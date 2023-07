DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 18. Juli (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 2Q 08:00 DE/Baugenehmigungen Mai 08:00 DE/Verbraucherpreise für Flugtickets und Pauschalreisen 1H 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Verhandlung zur Wahlprüfungsbeschwerde zur teilweisen Wiederholung der Bundestagswahl 2021 in Berlin (bis 19.7) 11:00 DE/BWE und VDMA Power Systems, Gemeinsame PK zu Zubauzahlen Windenergie an Land für das 1. Halbjahr 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 3,1%-Bundesschatzanweisung über 6 Mrd Euro mit Fälligkeit 18.09.2025 *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juni PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 15:00 DE/Knorr-Bremse AG, Strategie-Update *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni Industrieproduktion PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 79,5% zuvor: 79,6% *** 16:00 US/Lagerbestände Mai PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - EU/Abschluss Gipfel der EU und der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (Celac) (seit 17.7), Brüssel ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

