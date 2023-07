EQS-Ad-hoc: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Dividende

Blue Cap AG beschließt erstmals Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital im Wege der Aktiendividende; Annahmequote der Aktiendividende von insgesamt 70 % des Grundkapitals



17.07.2023 / 14:44 CET/CEST

München, 17. Juli 2023 - Der Vorstand der Blue Cap AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021/I das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 4.396.290,00 um EUR 89.993,00 durch Ausgabe von 89.993 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 gegen Sacheinlage durchzuführen. Gegenstand der Sacheinlage im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung sind Ansprüche auf anteilige Dividende für das Geschäftsjahr 2022. Bei der Dividende für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 0,90 Euro je Aktie bestand erstmals die Möglichkeit, die Ausschüttung entweder ausschließlich in bar (0,90 Euro je Aktie) oder teilweise in bar (0,26 Euro je Aktie) und teilweise in Form neuer Aktien der Gesellschaft gegen Einbringung von anteiligen Dividendenansprüchen (0,64 Euro je Aktie) zu erhalten. Aktionäre mit einem Anteil von insgesamt 70 % am Grundkapital haben die Aktiendividende gewählt. Damit werden Dividendenansprüche in Höhe von insgesamt EUR 1.969.766,78 gegen neue Aktien der Blue Cap AG umgetauscht. Mit der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft auf EUR 4.486.283,00. Die neuen Aktien sollen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale) sowie der Börse München (m:access) einbezogen werden. Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft investiert in mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung. Die Beteiligungen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz in der Regel zwischen EUR 30 und 80 Mio. und haben ein intaktes Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an acht Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Medizintechnik und Business Services. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.200 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de Kontakt: Blue Cap AG

Lisa Marie Schraml

Investor Relations & Corporate Communications

Tel. +49 89 288909-24

lschraml@blue-cap.de



