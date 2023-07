Düsseldorf/Wolfsburg (ots) -Der Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie geht im Juli nach Wolfsburg. In dem Postleitzahlengebiet 38442 gewinnen 438 Teilnehmende, darunter auch die 73-jährige Ortrud*, die über den Hauptgewinn in Höhe von 700.000 Euro jubelt. Der Tafel-Landesverband Niedersachsen/Bremen e.V. hat ebenfalls Grund zur Freude, konnte die Deutsche Postcode Lotterie doch Dank der Losverkäufe in dem Bundesland schon mehr als 250.000 Euro an den stellvertretenden Vorsitzenden Frank Löffler übergeben. Auch MdB Frank Bsirske folgte der Einladung zum Gewinnerfest. Für den ehemaligen ver.di-Vorsitzenden spielt die Soziallotterie als private Fördermittelgeberin eine große Rolle bei der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts.Sonne und Gewinner*innen strahlten um die Wette, als am vergangenen Samstag Postcode-Lotterie-Glücksbote Felix Uhlig den mehr als 500 Menschen, die sich auf der großen Wiese vor dem Brauhaus zu Fallersleben versammelt hatten, ihren Gewinn verkündete. Insgesamt 1,4 Millionen Euro brachte die Soziallotterie den Gewinner*innen an diesem Wochenende nach Wolfsburg.Stärkung des sozialen Zusammenhalts"Mitzuerleben, wie sich die Gemeinschaft, die heute hier zusammen feiern durfte, über ihren Gewinn freut und zu sehen, wie dankbar Frank Löffler von den niedersächsischen Tafeln einen symbolischen Scheck entgegengenommen hat, ist für mich ein Zeichen von gesellschaftlichem Zusammenhalt, das die Deutsche Postcode Lotterie mit ihrem Konzept 'Zusammen gewinnen und zusammen helfen' erreicht hat", schildert Frank Bsirske seinen Eindruck vom Postcode-Lotterie-Gewinnerfest. Bsirske fügt hinzu: "Soziallotterien sind kein Ersatz für den Sozialstaat, aber eine sinnvolle Ergänzung und als diese ist gerade die Deutsche Postcode Lotterie mit Förderungen für Projekte, die Chancengleichheit, soziale Gerechtigkeit sowie Umwelt- und Klimaschutz fördern, für unser Bundesland sehr wichtig". Sowohl Bundestagsabgeordneter Bsirske, als auch der Tafel-Vorsitzende Löffler werden künftig beide als Teilnehmer die Deutsche Postcode Lotterie unterstützen, damit sie mit ihrem Losbeitrag soziale und grüne Projekte mitfördern.Der gute Zweck gewinnt immer mitAllein in Niedersachsen konnten damit 438 kleine und große Organisationen mit 17,5 Millionen Euro gefördert werden. So zum Beispiel auch die mehr als 100 niedersächsischen Tafeln. "Niedersachsen erhielt 250.000 Euro für dem Tafel-Landesverband und zusätzlich noch einmal 28.000 Euro für die Tafel in Wunstorf, von der ich Vorsitzender bin. Das sind 278.000 Euro, die uns immens dabei helfen, ein großes Versorgungsnetzwerk aufzubauen, unsere Logistik zu optimieren und weitere Ehrenamtliche auszubilden und zu beschäftigen, um die gestiegene Anzahl an bedürftigen Menschen, die bei den Tafeln Hilfe suchen, zu versorgen", unterstreicht Löffler die Wichtigkeit der Postcode-Lotterie-Förderung. "Ohne die Teilnehmenden, die diese mit dem Kauf ihrer Lose erst möglich machen, wäre unsere Unterstützung durch die Soziallotterie ja gar nicht möglich", weiß der Tafel-Vorsitzende und bedankt sich beim Gewinnerfest auch noch einmal ausdrücklich bei den fast 500 erschienenen Gästen.Zusammen gewinnen, zusammen helfenOrtrud ist unter den Gewinner*innen, die je nach Anzahl ihrer Lose zwischen 1.211 und 3.633 Euro beim Monatsgewinn im Juli erreicht haben, glücklich in doppelter Hinsicht. "Ich freue mich so sehr darüber, dass ich mit der richtigen Postleitzahl und dem richtigen Postcode auch meinen Nachbarn einen Gewinn ermöglichen konnte", so die Rentnerin. Auch ihre, eine Straße weiter wohnende Tochter Carina* ist unter den Glücklichen. Die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern möchte mit ihrem Gewinn einen neuen Baum im Garten pflanzen. "Ein Teil des Geldes wird aber auch gespendet", sagt sie und schließt sich damit dem Wunsch ihrer Mutter an. Die gesamte Familie unterstützt bereits seit einigen Jahren eine Organisation, die sich um afrikanische Kinder kümmert, die von der schweren bakteriellen Krankheit Noma, dem sogenannten Wangenbrand, betroffen sind. Was könnte die Mission der Postcode Lotterie besser unterstützen, als Teilnehmende, die Ihren Gewinn auch dazu nutzen, Gutes zu tun?*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.Über die Deutsche Postcode LotterieDie Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h. es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits über4.400 grüne und soziale Projekte mit mehr als 175 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.Das Konzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Straße. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.400.000 Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.Postcode Lotterien international: Zusammen starkDie Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als 12,5 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt. Damit gehören sie zu den größten privaten Fördermittelgebern der Welt.Postcode-Botschafter*innen des GlücksDer erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Pressekontakt Deutsche Postcode Lotterie:
Jasmin Schürgers
Presse und Kommunikation
Martin-Luther-Platz 28
40212 Düsseldorf
Telefon: +49 173 3034807
E-Mail: presse@postcode-lotterie.de