An der Wall Street deutet sich ein insgesamt behaupteter Wochenstart ab. Während Dow Jones und S&P 500 geringe Verluste verzeichnen, geht es für den Technologiesektor leicht nach oben. Robust ist die frühe Performance vor dem Hintergrund schwacher Wirtschaftsdaten aus China am Morgen. Im Fokus der Anleger stehen in dieser Handelswoche unter anderem die Aktien von Netflix. Der Streaming-Konzern meldet im Wochenverlauf Q2-Zahlen, wobei Analysten mit einem Zuwachs bei den Abonnentenzahlen um zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...