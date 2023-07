Bei Polytec kommt es zu einer Änderung im Vorstand: Markus Mühlböck wird per sofort zum Finanzvorstand bestellt. Er ist seit 2016 im Unternehmen und hatte zuletzt bereits die operative Verantwortung für den Finanzbereich als Senior Vice President Finance unter dem CEO und CFO Markus Huemer, inne. Markus Huemer übernimmt nun den Bereich Operations, den er bereits zwischen 2014 und 2018 leitete. Zudem wird Peter Bernscher (CCO) zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden berufen. Den Vorstand verlassen wird zum heutigen Tag COO Heiko Gabbert. Er trat 2005 in das Unternehmen ein und wurde 2018 zum Mitglied des Vorstands bestellt. "Er hat in zahlreichen Funktionen wesentlich zum Erfolg der Polytec Group beigetragen und das Unternehmen mitgestaltet", heißt es ....

