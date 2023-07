Mainz (ots) -Früh aufstehen für weltmeisterlichen Frauen-Fußball: Am Freitag, 21. Juli 2023, 6.30 Uhr, begrüßt ZDF-Moderator Sven Voss die Zuschauerinnen und Zuschauer zum ersten "sportstudio live"-Sendetag von der FIFA Frauen-WM in Australien und Neuseeland. Auf dem Programm stehen die beiden Vorrundenpartien Philippinen - Schweiz (Anpfiff: 7.00 Uhr, Reporter: Norbert Galeske) und Spanien - Costa Rica (Anstoß: 9.30 Uhr, Kommentatorin: Claudia Neumann). Für die Analyse der Spiele steht ZDF-Expertin Kathrin Lehmann bereit. Das WM-Team des ZDF verzeichnet zudem zwei weitere Verstärkungen: die ehemaligen Nationalspielerinnen Tabea Kemme und Josephine Henning sind als Co-Kommentatorinnen und Interviewpartnerinnen in Australien und Neuseeland dabei.ZDF-Sportchef Yorck Polus: "In der Kürze der Vorbereitungszeit konnten wir ein Top-WM-Team aufstellen: mit einer kleinen Crew in den Ausrichterländern, die dort jetzt von Tabea Kemme und Josephine Henning verstärkt wird, sowie mit unserer ZDF-Expertin Kathrin Lehmann im WM-Studio in Mainz. Zudem ist Giulia Gwinn für das ZDF-WM-Team im Einsatz. Wir freuen uns auf ebenso spannende wie fachkundige WM-Berichterstattung."Der erste ZDF-WM-Tag startet bereits am sehr frühen Morgen des 21. Juli 2023: Ab 4.30 Uhr können Fußballfans im ZDF-Livestream die Partie Nigeria - Kanada aus Melbourne verfolgen, die Oliver Schmidt kommentiert.Das ZDF überträgt in der WM-Gruppenphase 25 Spiele live. Das Sendevolumen beträgt in der Vorrunde 47 Stunden im linearen TV, dazu kommen acht Spiele exklusiv im ZDF-Livestream. Mit Vor- und Finalrunde wird das ZDF mehr als 70 Stunden von der FIFA Frauen-WM senden.Zweiter ZDF-WM-Sendetag mit Auftaktspiel des deutschen TeamsDer zweite ZDF-WM-Sendetag startet am Montag, 24. Juli 2023, um 7.30 Uhr mit dem Vorlauf zum Spiel Italien - Argentinien (Anpfiff: 8.00 Uhr). Gegen 10.00 Uhr beginnt die Vorberichterstattung zum ersten Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen gegen Marokko. Neben Kathrin Lehmann ist dann auch Nationalspielerin und ZDF-Expertin Giulia Gwinn im Studio bei Moderator Sven Voss. Das erste Spiel des DFB-Teams kommentiert Claudia Neumann, als Co-Kommentatorin ist dann Tabea Kemme an ihrer Seite. Josephine Henning ist an dem Übertragungstag als Gesprächspartnerin bei Lena Kesting, ZDF-Moderatorin am DFB-Team-Quartier und am WM-Stadion. Als dritte Live-Partie am zweiten ZDF-WM-Sendetag überträgt "sportstudio live" ab 13.00 Uhr die Partie Brasilien gegen Panama.Die WM zeitunabhängig auf sportstudio.de verfolgenAufgrund der Zeitverschiebung zu Australien und Neuseeland bietet das ZDF seinen Zuschauerinnen und Zuschauern online auf ZDFheute.de (https://www.zdf.de/nachrichten/sport), auf sportstudio.de (https://www.zdf.de/sport/fussball-wm) und in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/sport) ein umfassendes Angebot mit Live-Partien, Spielzusammenfassungen und weiteren Beiträgen.Die WM-Berichterstattung aus MainzDie ZDF-Berichterstattung von der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland wird zentral von der ZDF-Sendezentrale in Mainz gesteuert. Das betrifft sowohl die Studiopräsentation als auch Regie, Technik und Produktion. Aus dem ZDF-WM-Studio auf dem Mainzer Lerchenberg moderiert Sven Voss die WM-Übertragungen im Zweiten. Vor Ort in Australien und Neuseeland ist das ZDF mit einem kleinen achtköpfigen Redaktionsteam um Kommentatorin Claudia Neumann präsent.Tabea Kemme und Josephine HenningTabea Kemme und Josephine Henning sind bei sechs ausgewählten Spielen als Co-Kommentatorinnen für das ZDF im Einsatz und stehen als Interviewgäste im Stadion bereit. Tabea Kemme war zwischen 2013 und 2018 in 47 Spielen für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Einsatz und hatte schon bei der UEFA Frauen EM 2022 ihre Expertise ins ZDF-Programm eingebracht. Ihre frühere Teamkollegin Josephine Henning absolvierte von 2010 bis 2017 42 Länderspiele für das DFB-Team. Gemeinsam reisten die Ex-Profifußballerinnen bei der EM 2022 mit einem Bus durch England und verfolgten die EM-Spiele - nun sind sie in Australien und Neuseeland unterwegs."sportstudio live: FIFA Frauen-WM 2023" wird angeboten mit Untertiteln.