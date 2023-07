Im schwachen Marktumfeld gibt am Montag auch die Siemens-Aktie wieder nach. Nach der jüngsten Erholung war eine kurze Verschnaufpause allerdings auch zu erwarten. Geht es nach der Schweizer Großbank UBS, sind neue Hochs beim DAX-Titel ohnehin nur eine Frage der Zeit. Siemens zählt zu den Favoriten in der Branche.Die Aktien der europäischen Investitionsgüterhersteller hätten seit Jahresbeginn besser performt als der Markt, so Analyst Guillermo Peigneux Lojo. Auch weiterhin sollten sie sich stärker ...

