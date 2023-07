© Foto: Richard Drew - picture alliance/dpa



Momentan ist es eine breitgefächerte Party an den Märkten. Bank of America-Strategen erwarten in der zweiten Jahreshälfte allerdings Gefahren, die die Märkte beherrschen werden.

Anleger stecken so viel Geld in Aktien, dass diese in der zweiten Jahreshälfte reif für Leerverkäufe seien, so die Strategen der Bank of America (BofA). Globale Aktienfonds haben demnach in den vergangenen sieben Wochen Zuflüsse in Höhe von fast 70 Milliarden US-Dollar verzeichnet, schreibt die Bank in einem Vermerk unter Berufung auf Daten von EPFR Global.

US-Aktien haben sich in der vergangenen Woche erholt. Anzeichen für eine Abkühlung der Inflation haben die Wetten auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Federal Reserve erhöht. Besonders Technologiewerte legten eine Rallye hin, da höhere Zinsen einen größeren Abschlag auf den Barwert künftiger Gewinne in diesem Sektor bedeuten. Der Fear and Greed Index von CNN notiert seit mehreren Wochen im "extremen Gier"-Bereich.

Aber der Optimismus der Märkte, dass die Wirtschaft weder zu heiß noch zu kalt laufen werde, werde wahrscheinlich nicht von Dauer sein, so BofA-Stratege Michael Hartnett. Vielmehr würden die Märkte nach dem Sommer von der Gefahr einer hartnäckigen Inflation und einer aggressiven Haltung der Zentralbanken beherrscht.

"Die Hoffnung auf ein Goldilocks-Szenario - fallende Inflation, eine starke Wirtschaft und das Ende des Zinszyklus - treibt momentan den Appetit auf Risiko-Assets an. Aber in der zweiten Jahreshälfte wird es wahrscheinlich zu einer höheren Verbraucherpreisinflation, einer Straffung der Geldpolitik und zu Einsparungen kommen", zitiert Bloomberg Hartnett.

Und weiter: "Wir werden Ende August oder Anfang September Risikoanlagen shorten und beachten, dass eine große, fette, säkulare Handelsspanne das Basisszenario bleibt."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion