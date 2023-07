ProSiebenSat.1 Media SE - Ausbruch über die 200-Tage-Linie gescheitert?

Thomas Bopp,

Die Medien-Welt befindet sich im Umbruch. So müssen viele Unternehmen neue Taktiken finden, weil althergebrachte Werbestrategien nicht mehr die gewünschte Wirkung erzielen. Das zeigt sich auch im Kursverlauf der entsprechenden Aktien. Darunter ist die ProSiebenSat.1 Media SE, deren Kurs eventuell weiter fallen könnte. Zum dritten Mal scheiterte ein Ausbruchsversuch über die 200-Tage-Linie. Möglicherweise stehen hier weitere größere Kursverluste an.

Die ProSiebenSat.1 Media SE aus Unterföhring bei München ist mit einem Marktanteil von über 30 % das größte und erfolgreichste Free-TV-Unternehmen Deutschlands. Mittels den drei Sendern SAT 1, ProSieben und Kabel 1 ist die Aktiengesellschaft auch die Nummer 1 im TV-Werbemarkt. Insgesamt umfasst das Unternehmen 15 TV-Sender, über die es gut aufgestellt ist, um alle kommerziell relevanten Zielgruppen im deutschsprachigen Raum zu erreichen. Über die Red Arrow Studios erfolgt die Produktion eigener TV-Programme, die zudem weltweit an andere Sender verkauft werden. Über das klassische Fernsehgeschäft hinaus betreibt die Aktiengesellschaft auch die Streaming-Plattform Joyn.

ProSiebenSat.1 meldete unlängst erneut schwache Zahlen in einem zunehmend schwieriger werdenden Marktumfeld. So lag der Umsatz im ersten Geschäftsquartal 2023 mit 816 Mio. Euro 14,5 % niedriger als im Vorjahresquartal. Ergänzend wurde aus einem Gewinn von 31 Mio. Euro im Vorjahresquartal ein Verlust von 28 Mio. Euro.

Diese überaus negativen Geschäftszahlen sorgten nach ihrer Veröffentlichung dafür, dass die Aktie mit einem riesigen Abwärts-Gap unter die 200-Tage-Linie rutschte. In der nachfolgenden Abbildung 1 ist das die blaue Durchschnittslinie. Mit dem Kursrutsch wurde auch ein bearisher Aufwärtskeil nach unten verlassen. Mehrere Versuche, den gleitenden Durchschnitt zurückzuerobern, scheiterten kläglich. Die Aktie könnte weiterhin schwach bleiben und bis zum Tief des Jahres 2022 bei unter sieben Euro abrutschen.

Abbildung 1 -ProSiebenSat.1 Media SE im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 19.07.2018 bis 17.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Ein Blick auf den kurzfristigen Chart (Abbildung 2) zeigt, dass mit dem kürzlich erfolgten, dritten Kursrutsch unter die blaue Durchschnittslinie der Supertrend-Indikator wieder auf Verkauf geschaltet hat. Somit hat sich auch im kurzfristigen Kursverlauf das Chartbild deutlich eingetrübt.

Abbildung 2 - ProSiebenSat.1 Media SE im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 29.06.2022 bis 17.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Der Supertrend-Indikator wird aktuell bei 8,68 Euro berechnet. Die 200-Tage-Linie befindet sich momentan bei 8,57 Euro. Eine mögliche Investition auf der Short-Seite könnte profitabel sein, wenn sich die Abwärtsbewegung in der Aktie verstärkt. Ein größerer Kursrutsch sollte das Wertpapier bis in die hellgrüne Unterstützungszone zwischen 6,40 und 6,55 Euro nach unten führen.

Unterstützung kommt auch von dem im Subchart berechneten, längerfristigen NSC-Indikator. Dieser hat bereits vor zwei Wochen die grüne Durchschnittslinie nach unten gekreuzt und damit ebenfalls auf Verkauf geschaltet.

Mit dem nachfolgend vorgestellten Faktor-Short-Zertifikat profitieren Sie maximal von einer dauerhaft abwärts gerichteten Bewegung der ProSiebenSat.1-Aktie.

Faktor-Bear-Optionsschein auf die ProSiebenSat.1 Media SE für eine Spekulation auf einen Kursrutsch der Aktie

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis Resetpreis Faktor ProSiebenSat.1 Media SE HC7CAC 12,35 9,21782 8,631567 -10

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.07.2023; 15:30 Uhr

Faktor-Bull-Optionsschein auf die ProSiebenSat.1 Media SE für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis

Resetpreis

Faktor ProSiebenSat.1 Media SE HC6ECF 10,49 7,546862 11,4248304755 10

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.07.2023; 15:30 Uhr

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

