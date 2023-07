EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Verkauf/Strategische Unternehmensentscheidung

Pressemitteilung clearvise AG veräußert finnisches 30 MW Wind Portfolio an Glennmont Partners Strategische Entscheidung, da finnischer Markt nicht mehr die Investitionskriterien der clearvise erfüllt

Aktives Portfoliomanagement unterstreicht Handlungsfähigkeit Wiesbaden, 17. Juli 2023 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio aus Wind- und PV-Anlagen, hat heute ihre beiden finnischen Windparks an die Glennmont Partners mit Sitz in London veräußert. Glennmont betreibt bereits einen 211 MW großen Windpark in Finnland und entwickelt derzeit einen Batteriespeicher in der Region. "Der Verkauf unseres finnischen Portfolios war eine strategische Entscheidung. Die aktuelle und auch zukünftig absehbare Entwicklung des finnischen Marktes passt nicht mehr in die klar definierte Investitionsstrategie der clearvise", erklärt Petra Leue-Bahns, CEO der clearvise AG. "Wir sind überzeugt, mit Glennmont den richtigen Käufer und Betreiber gefunden zu haben und bedanken uns für die gute Zusammenarbeit. Glennmont ist mit den skandinavischen Märkten sehr vertraut, plant dort weitere Investitionen und verfügt über ein weitreichendes Know-how im Betrieb von Onshore Windparks." clearvise legt Wert auf eine effiziente Bündelung der Ressourcen. Die Investitionskriterien sehen vor, perspektivisch mind. 10% der Assets under Management in einem Zielmarkt investieren zu können. Aufgrund der Preisentwicklung erachtete die Gesellschaft dies in Finnland als schwierig. "Diese Transaktion hat bestätigt, dass das aktive Portfoliomanagement uns flexibel und im höchsten Maße handlungsfähig macht", so Petra Leue-Bahns weiter. Das Beispiel belege die unternehmerischen Möglichkeiten, die sich beim Betrieb eines großen Portfolios immer wieder böten. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Verkaufserlös über das clearPARTNERS Modell in Projekte aus strategischen Allianzen in mehreren europäischen Ländern zu reinvestieren.





Über clearvise Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks. Mit einer operativen Kapazität von über 300 MW produziert clearvise grünen Strom aus regenerativen Energieträgern. Auf Basis einer Drei-Säulen- Akquisitionsstrategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio profitabel auszubauen und schafft mit den individuellen Modellen clearSWITCH, clearPARTNERS und clearVALUE Mehrwert für alle Beteiligten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt.





Über Glennmont Partners Glennmont Partners von Nuveen ist ein führendes Infrastruktur-Eigenkapitalunternehmen, das seit über einem Jahrzehnt bei Investitionen in saubere Energien eine Vorreiterrolle spielt. Das Unternehmen gehört zu Nuveen, das im Auftrag von Institutionen und Privatpersonen auf der ganzen Welt Vermögenswerte in Höhe von 1,1* Billionen US-Dollar verwaltet. Glennmont ist einer der größten auf erneuerbare Energien spezialisierten Fondsmanager in Europa und hat rund 2 Milliarden Euro in über 30 saubere Energieprojekte wie Windparks, Photovoltaik und Biomasse investiert, die zusammen mehr als 1.500 MW Energie in der Europäischen Union erzeugen. (www.glennmont.com) Glennmont Partners ist ein Handelsname von Clean Energy Partners LLP und Glennmont Asset Management Limited, die beide von der Financial Conduct Authority zugelassen sind und reguliert werden. *zum 30. März 2023





Über Nuveen Infrastructure Nuveen Infrastructure ist die Infrastruktur-Investmentsparte von Nuveen, dem Investmentmanager von TIAA mit einem verwalteten Vermögen von 1,1 Billionen US-Dollar (Stand: 31. März 2023). Das Ziel von Nuveen Infrastructure ist es, in mittelständische Unternehmen zu investieren, die in verschiedenen Strategien und Sektoren tätig sind, darunter saubere Energie, Agrarindustrie, Telekommunikation, Transport und soziale Infrastruktur. Unsere Plattform bietet ein vielfältiges Angebot an Vehikeln und maßgeschneiderten Strategien sowie fundiertes Fachwissen durch ein umfangreiches Netzwerk an operativen Partnern.





