Toronto (ots/PRNewswire) -Die Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: Hut) (TSX: Hut), ("Hut 8" oder das "Unternehmen"), einer der größten, innovationsorientierten Pioniere für das Mining von digitalen Vermögenswerten (Digital Asset Mining) in Nordamerika und Anbieter einer High-Performance-Computing-Infrastruktur, macht weiterhin Fortschritte bei dem geplanten Unternehmenszusammenschluss, bei dem sich Hut 8 und U.S. Data Mining Group, Inc. dba US Bitcoin Corp ("USBTC") in einer Fusion zwischen Gleichberechtigten auf Aktienbasis (die "Transaktion") zusammenschließen werden. Das fusionierte Unternehmen wird den Namen "Hut 8 Corp." ("New Hut") tragen und wird ein in den USA ansässiges Unternehmen sein. Es wird erwartet, dass sich New Hut nach die Transaktion als großer, börsennotierter Bitcoin-Miner etablieren wird, der sich auf wirtschaftliches Mining, stark diversifizierte Einnahmequellen und branchenführende Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) konzentriert.New Hut hat bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") eine weitere Ergänzung zu seinem Anmeldeformular, dem S-4 Registration Statement, eingereicht."Wir machen weiterhin Fortschritte auf dem Weg zum Abschluss der Transaktion mit USBTC und freuen uns darauf, in Kürze die SEC-Zulassung für die Anmeldeerklärung von New Hut zu erhalten", sagte Jaime Leverton, CEO von Hut 8. "Wir sind davon überzeugt, dass aus der Fusion ein gestärktes, dynamisches Unternehmen hervorgehen wird, das sowohl durch Bitcoin- als auch durch Fiat-Einnahmen gestützt wird, die in robusten nordamerikanischen Transaktionen generiert werden."Der Abschluss der Transaktion unterliegt noch der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden, Aktionäre und Gerichte sowie anderen üblichen Abschlussbedingungen.Informationen zu Hut 8Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Miner digitaler Vermögenswerte in Nordamerika und wird von einem Team von geschäftstüchtigen Technologen geleitet, die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Zusammenführung der aufstrebenden und der traditionellen High-Performance-Computing-Welten optimistisch gegenüberstehen. Mit zwei in Betrieb befindlichen Mining-Standorten für digitale Vermögenswerte in Southern Alberta verfügt Hut 8 über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und eine der größten Bestände an selbst geschürften Bitcoin unter allen Minern für digitale Vermögenswerte oder auch den börsennotierten Unternehmen weltweit. Mit über 3.000 Quadratmetern geo-diverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazitäten, die an Stromnetze angeschlossen sind, die durch erhebliche erneuerbare und emissionsfreie Ressourcen gespeist werden, revolutioniert Hut 8 konventionelle Anlagen, um das erste hybride Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl die traditionellen Hochleistungsrechner (Web 2.0) als auch die aufstrebenden Sektoren des Digital Asset Computing, Blockchain-Gaming und Web 3.0 bedient. Hut 8 war der erste kanadische Miner von digitalen Vermögenswerten, der am Nasdaq Global Select Market notiert wurde. Durch Innovation, Vorstellungskraft und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Revolution der digitalen Anlagen zu definieren, um Werte und positive Auswirkungen für seine Aktionäre und künftige Generationen zu schaffen.Vorsichthinweis zu zukunftsgerichteten AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Erklärungen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze beziehungsweise der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen"). Alle Informationen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sondern sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht, einschließlich solcher Dinge wie die zukünftige Geschäftsstrategie, Wettbewerbsstärken, Ziele, Expansion und Wachstum der Unternehmensgeschäfte, Transaktionen, Pläne und andere derartige Angelegenheiten, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie "können", "würden", "könnten", "sollten", "werden", "beabsichtigen", "planen", "antizipieren", "erlauben", "glauben", "schätzen", "erwarten", "vorhersagen", "können", "könnten", "potenziell", "vorhersagen", "ist darauf ausgelegt", "wahrscheinlich" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Erwartungen, Prognosen oder andere Beschreibungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Informationen und beinhalten unter anderem Aussagen über: (i) Erwartungen in Bezug auf die Hashrate und die Self-Mining-Kapazität von New Hut; (ii) die erwarteten Ergebnisse der Transaktion; (iii) die Fähigkeit von Hut 8 und USBTC, die Transaktion zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, der Genehmigungen der Aktionäre, der gerichtlichen Genehmigungen, der Börsengenehmigungen und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen; (iv) die erwarteten Synergien im Zusammenhang mit der Transaktion in Bezug auf Strategie, Betrieb und andere Angelegenheiten; (v) Prognosen in Bezug auf die Expansion; (vi) die Beschleunigung der ESG-Bemühungen und -Verpflichtungen; (vii) die Fähigkeit von USBTC, die Mining-Aktivitäten in Niagara Falls, New York, wieder aufzunehmen, und (viii) die Fähigkeit von New Hut, künftige Gelegenheiten wahrzunehmen und anderes mehr.Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar, die auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussage basieren. Obwohl Hut 8 diese Aussagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet, unterliegen sie bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren, durch die die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denjenigen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dies schließt Folgendes ein, beschränkt sich jedoch nicht darauf: die Fähigkeit, die erforderlichen Zustimmungen der Aktionäre und die Erfüllung anderer Bedingungen für den Vollzug der Transaktion zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten; die Fähigkeit, die erforderlichen börsenrechtlichen, aufsichtsrechtlichen, behördlichen oder sonstigen Genehmigungen in der angenommenen Zeit oder überhaupt zu erhalten; der voraussichtliche Zeitrahmen für den Abschluss der Transaktion; die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile der Transaktion oder die Umsetzung des Geschäftsplans für New Hut zu realisieren, auch infolge einer Verzögerung des Abschlusses der Transaktion oder von Schwierigkeiten bei der Integration der Geschäfte der beteiligten Unternehmen (einschließlich der Weiterbeschäftigung wichtiger Mitarbeiter); die Fähigkeit, Synergien und Kosteneinsparungen zum erwarteten Zeitpunkt und im erwarteten Umfang zu realisieren; die potenziellen Auswirkungen auf Mining-Aktivitäten; die potenziellen Auswirkungen der Ankündigung oder des Vollzugs der Transaktion auf die Beziehungen, einschließlich zu Aufsichtsbehörden, Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden, Wettbewerbern und anderen wichtigen Interessengruppen; Sicherheits- und Cybersicherheitsbedrohungen und Hacks; böswillige Akteure oder Botnetze, die die Kontrolle über die Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks erlangen; Weiterentwicklung und Akzeptanz des Bitcoin-Netzwerks; Änderungen der Bitcoin-Mining-Schwierigkeiten; Verlust oder Zerstörung von privaten Schlüsseln; Erhöhung der Gebühren für die Aufzeichnung von Transaktionen in der Blockchain; Internet- und Stromunterbrechungen; geopolitische Ereignisse; Ungewissheit bei der Entwicklung von kryptografischen und algorithmischen Protokollen; Ungewissheit über die Akzeptanz oder den weit verbreiteten Einsatz von digitalen Vermögenswerten; das Versäumnis, technologische Innovationen zu antizipieren; die COVID-19-Pandemie; Klimawandel; Währungsrisiko; Kreditrisiko und die Wiedererlangung potenzieller Verluste; Prozessrisiko; Geschäftsintegrationsrisiko; Änderungen der Marktnachfrage; Änderungen des Netzwerks und der Infrastruktur; Systemunterbrechungen; Änderungen der Leasingvereinbarungen; das Versäumnis, die beabsichtigten Vorteile von Stromabnahmeverträgen zu erreichen; die potenziell unterbrochene oder ausgesetzte Lieferung von Energie an die Mining-Standorte von New Hut. Eine vollständige Liste der Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" im Jahresinformationsblatt des Unternehmens vom 9. März 2023 und in den anderen Dokumenten zur kontinuierlichen Offenlegung von Hut 8, die im Profil des Unternehmens im System für elektronische Dokumentenanalyse und -abfrage unter www.sedar.com und im Abschnitt EDGAR auf der Website der Börsenaufsichtsbehörde SEC unter www.sec.gov verfügbar sind.Diese Risiken sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die Hut 8, USBTC oder New Hut betreffen könnten; diese Faktoren sollten jedoch unbedingt berücksichtigt werden. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in dieser Pressemitteilung als beabsichtigt, geplant, antizipiert, geglaubt, gewünscht, vorgeschlagen, geschätzt, prognostiziert, erwartet, projiziert oder angestrebt beschrieben werden. Auf solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Die Auswirkung einer Annahme, eines Risikos, einer Ungewissheit oder eines anderen Faktors auf eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden, da sie voneinander abhängig sind und die zukünftigen Entscheidungen und Handlungen von New Hut von der Beurteilung aller Informationen durch die Geschäftsleitung zum relevanten Zeitpunkt abhängen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Hut 8 lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die hierin enthaltenen Informationen auf Sachverhalte, wie sie zum Zeitpunkt der Erstellung und nicht zu einem zukünftigen Datum vorliegen, und werden nicht aktualisiert oder anderweitig überarbeitet, um später verfügbar werdende Informationen oder bestehende Umstände oder Änderungen, die nach dem Erstellungsdatum eintreten, widerzuspiegeln.Zusätzliche Informationen zur TransaktionIm Zusammenhang mit der Transaktion, aufgrund derer New Hut nach ihrem erfolgreichen Abschluss eine neue Aktiengesellschaft wird, hat New Hut eine Registrierungserklärung in Formular S-4 (das "Formular S-4") bei der SEC eingereicht. USBTC und Hut 8 bitten Investoren, Aktionäre und andere beteiligte Personen dringend, das Formular S-4, einschließlich etwaiger Änderungen, das Rundschreiben zur Hut-Versammlung sowie andere Dokumente, die bei der SEC eingereicht werden, und Dokumente, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden im Zusammenhang mit der Transaktion eingereicht werden, zu lesen, da diese Unterlagen wichtige Informationen über USBTC, Hut 8, New Hut und die Transaktion enthalten werden. New Hut hat auch andere Dokumente bezüglich der Transaktion bei der SEC eingereicht und wird dies auch weiterhin tun. Diese Pressemitteilung ersetzt nicht das Formular S-4 oder andere Dokumente, die den Hut-Aktionären oder den USBTC-Aktionären im Zusammenhang mit der Transaktion zugesandt werden können. Anleger und Wertpapierinhaber können kostenlose Kopien des Formulars S-4 und aller anderen relevanten Dokumente, die New Hut bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird, über die von der SEC unterhaltene Website unter www.sec.gov erhalten, oder die Investor Relations-Abteilung von Hut 8 unter info@hut8.io und von USBTC unter info@usbitcoin.com kontaktieren.Kein Angebot und keine AufforderungDiese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Es wird kein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre. Ein Angebot von Wertpapieren darf nur in Form eines Prospekts erfolgen, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") entspricht, oder im Rahmen einer Transaktion, die von den Registrierungsanforderungen des Securities Act ausgenommen ist.Hut 8 - Investor Relations: Sue Ennis, sue@hut8.io; Hut 8 - Media Relations: Erin Dermer, erin.dermer@hut8.ioLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2154929/Hut_8_Mining_Corp_Hut_8_Provides_Update_on_Business_Combination.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hut-8-gibt-ein-update-zum-unternehmenszusammenschluss-mit-usbtc-301878526.htmlOriginal-Content von: Hut 8 Mining Corp, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160948/5560415