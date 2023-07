In den letzten Wochen sorgte Google erneut für Aufregung in der SEO-Welt. Offenbar gab es ein Update des Suchranking-Algorithmus, das die Rankings der Websites durcheinanderbrachte. Immer wieder updated Google seinen Algorithmus und sorgt damit für ein Durcheinander in den Rankings der Google-Suche. Die letzte offiziell bestätigte Aktualisierung stammt aus dem April diesen Jahres - als das Rezensions-Update stattfand. Das letzte Kern-Update wurde ...

