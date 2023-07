Das Greentech-Startup Eco Stor wird in Sachsen-Anhalt einen der größten Batteriespeicher Europas errichten. Der Speicher soll nach seiner Fertigstellung im Jahr 2025 rund 600 Megawattstunden Strom speichern können. Das bayerische Unternehmen Eco Stor plant derzeit einen der nach Betreiberangaben größten Batteriespeicher Europas in Sachsen-Anhalt. Der Speicher in Förderstedt soll nach seiner Fertigstellung im Jahr 2025 rund 600 Megawattstunden Strom ...

