© Foto: GuerrillaBuzz Blockchain PR Agency - unsplash.com



Das Handelsvolumen von XRP ist zuletzt um über 1.700 Prozent gestiegen. Grund dafür sei das bahnbrechende Urteil von Ripple gegen die SEC. Welche Kryptowährungen jetzt noch profitieren!

Das Krypto-Handelsvolumen schießt derzeit in die Höhe. Grund dafür sei der juristische Teilerfolg des US-Kryptounternehmens Ripple gegen die US-Börsenaufsicht SEC, berichtet Bloomberg.

In dem US-Prozess ging es unter anderem um die Frage, ob der Krypto-Token XRP von Ripple ein Wertpapier sei, wie die SEC behauptet hatte. Das Gericht urteilte vergangene Woche weitgehend zugunsten von Ripple.

Konkret stellte das US-Gericht fest, dass XRP nur dann als Wertpapier zu klassifizieren sei, wenn der Token institutionellen Investoren zum Kauf angeboten werde, nicht aber der breiten Öffentlichkeit, etwa über eine Kryptobörse wie Coinbase. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.

Nach Informationen von CoinGecko stieg das Handelsvolumen von XRP am Tag nach dem Urteil gegen die SEC um mehr als 1.700 Prozent auf 11,3 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Einen Tag zuvor waren es nur 614 Millionen US-Dollar gewesen.



Auch andere Altcoins - Kryptowährungen neben Bitcoin - verzeichneten einen starken Anstieg des Handelsvolumens. Richard Galvin, Mitbegründer von Digital Asset Capital Management, sagte gegenüber Bloomberg: "Wir haben einen deutlichen Anstieg des Volumens und erste Anzeichen für eine Verbesserung der Stimmung bei Altcoins gesehen."

Obwohl der Bitcoin von der US-Börsenaufsicht SEC als Rohstoff und nicht als Wertpapier eingestuft wird, profitierte er von dem jüngsten wegweisenden Urteil gegen die SEC. Am 14. Juli und am darauffolgenden Tag wechselten Bitcoins im Wert von mehr als 21 Milliarden US-Dollar den Besitzer. Das sind rund 70 Prozent mehr als der Tagesdurchschnitt in diesem Monat.

Tipp aus der Redaktion: Frische Aktientipps bekommen Sie auch vom FAST BREAK Report serviert. Die Trading-Strategie deckt die stärksten Chancen rechtzeitig auf. Nicht lange fackeln - sichern Sie sich hier nur für kurze Zeit 50 Prozent Rabatt auf das Probeabo!

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion