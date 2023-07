© Foto: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte



Die Automobilbranche sieht sich einem drastisch veränderten Marktfeld gegenüber. Die Nachfrage sinkt, insbesondere bei Elektroautos. Ein Silberstreif am Horizont: Die günstigen Aktienkurse von BMW, Mercedes und VW.

Corona-Pandemie, Störungen von Lieferketten, Krieg in Europa: In den vergangenen Jahren, so scheint es, folgte eine Krise auf die andere, mit teils gravierenden Folgen für die Wirtschaft. Betroffen ist auch die europäische Automobilindustrie. Verglichen mit vorpandemischen Zeiten ist diese deutlich geschrumpft, schreibt das Handelsblatt und beruft sich auf aktuelle Produktionszahlen, die der Redaktion vorliegen.

Allein Volkswagen, Audi, BMW und Mercedes-Benz haben von Januar bis Mai 2023 etwa eine halbe Million weniger Pkw in Europa produziert als im gleichen Zeitraum in 2019. Das entspricht einem Rückgang von fast 20 Prozent, berechnet das Handelsblatt und betreibt Ursachenforschung: Ausgebremst hätten zwischen 2020 und 2022 vor allem Corona-Lockdowns sowie fehlende Halbleiter und Kabelbäume.

Zwar seien nach Jahren des Ausnahmezustands die Lieferketten wieder überwiegend intakt, doch sehe sich die Branche einem drastisch veränderten Marktumfeld gegenüber. Die erwartete starke Erholung in der Fertigung drohe auszufallen: Problematisch sei die Nachfrage, insbesondere bei Elektroautos. Dort seien die Auftragseingänge sogar um 30 bis 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen, heißt es in dem Handelsblatt-Artikel.

Der Blick auf die Aktienkurse deutscher Autobauer weckt hingegen Hoffnung. Der Münchener Autobauer BMW verbucht im Vergleich zum Jahresbeginn knapp 28 Prozent Plus und notiert aktuell bei 106,71 Euro. Dennoch empfehlen die meisten Analysten die Aktie zu halten, nicht aber zu kaufen. Das mittlere Kursziel liegt laut Marketscreener bei 114,43 Euro. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) fpr 2023 beträgt 7.

Auch Mercedes steht im Vergleich zum Jahresanfang im Plus: und zwar mit knapp 18 Prozent. Aktuell notiert die Aktie bei 72,36 Euro und das 2023er-KGV von 5 ist etwas niedriger. Das Gros der Analysten empfiehlt die Aktie zum Kauf und das mittlere Kursziel liegt bei 92,41 Euro.

Das Schlusslicht in diesem Vergleich bildet Volkswagen. Der Wolfsburger Autobauer verbucht seit Jahresbeginn nur 5 Prozent Plus. Die Aktie ist derzeit für 122,25 Euro erhältlich - und ist mit einem KGV von 5 immer noch ein Schnäppchen.

Laut Marketscreener stufen die meisten Analysten die Aktie nur als "Halten" ein. Das mittlere Kursziel liegt mit 157,64 Euro dennoch deutlich über dem aktuellen Kurs.

