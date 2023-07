© Foto: picture-alliance / maxppp | Francis Apesteguy



Der Luxuskonzern Richemont verbucht ein Umsatzplus von 14 Prozent, er profitierte besonders von der Wiederöffnung Chinas. Doch Aktionäre hatten mehr erwartet.

Eigentlich läuft es gut beim Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont: Im ersten Quartal 2023/2024 (bis 30. Juni) setzte die Unternehmensgruppe, zu der die Luxusmarken Cartier, Van Cleef & Arpels und Montblanc gehören, mehr Luxusgüter ab als im Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 5,32 Milliarden Euro, währungsbereinigt betrug das Plus sogar 19 Prozent. Am stärksten war das Wachstum im Asia-Pazifik-Raum (plus 40 Prozent), wo sich besonders die Wiederöffnung Chinas bemerkbar machte. Aber auch der Mittlere Osten und Afrika (plus 15 Prozent) sowie Japan (plus 14 Prozent) entwickelten sich positiv. Lediglich in den USA ging der Umsatz leicht zurück (minus zwei Prozent).

Aktionäre scheinen die Geschäftszahlen anders zu bewerten: Seit Börsenöffnung hat der Titel über neun Prozent nachgelassen und notiert aktuell bei knapp 140 Schweizer Franken (CHF). Ein Grund könnte sein, dass die Erwartungen sehr hoch waren. Richemont verfehlte die ambitionierte Wachstumsprognose um zwei Prozentpunkte. Zum anderen war der Titel bereits hoch bewertet. Am 12. Mai erreichte die Aktie ihr Allzeithoch bei 161,10 CHF - nach einer langen Aufwärtsrallye in der ersten Jahreshälfte.

"Richemont ist exzellent positioniert"

"Wir rechnen nach dem guten Vorquartal und den positiven Ergebnisrevisionen nun eher mit einer leichten Korrektur nach unten, die aber angesichts des Abschneidens des Schmuckbereichs begrenzt bleiben sollte", kommentiert die Commerzbank die Zahlen. "Richemont ist exzellent positioniert im Luxusgüterbereich, die Umsatzenttäuschung dürfte aber kurzfristig auf die Stimmung drücken." Die Bank empfiehlt die Aktie weiterhin zum Kauf, reduziert aber von der Empfehlung "starker Kauf" auf "Kauf".

Analysten der US-Großbank Goldman Sachs sind optimistischer: Sie belassen den Titel auch nach den Quartalszahlen als Buy mit einem Kursziel von 175 Schweizer Franken. Das bereinigte Wachstum sei knapp hinter den Erwartungen zurückgeblieben, begründete Analystin Louise Singlehurst ihre Einschätzung. Allerdings habe die Juwelenmarke Jewellery Maisons mit ihrem Wachstum die Erwartungen etwas übertroffen. Auch die Royal Bank of Canada (RBC) hält an der Einstufung Outperfom und dem Kursziel von 170 Schweizer Franken fest. Das US-Analysehaus Bernstein Research bekräftigt derweil ihre Bewertung als "Market Perform" und belässt das Kursziel bei 152 Schweizer Franken.

Nicht nur Richemont profitierte zuletzt von der Wiederöffnung Chinas. Auch die Aktie LVMH, zu der beispielsweise die Luxus-Marken Louis Vuitton, Moët & Chandon und Hennessy gehören, entwickelte sich in der ersten Jahreshälfte positiv. Im Vergleich zum Jahresbeginn verbucht der Titel 26 Prozent Plus und notiert aktuell bei 854 Euro. In den vergangenen vier Wochen kühlte der Hype aber etwas ab und LVMH steht auf Monatssicht nur 0,08 Prozent im Plus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie ist mit 27 (2023e) etwas höher als bei Richemont, wo das KGV aktuell 21 beträgt (2024e). Allerdings beginnt das Geschäftsjahr von Richemont auch ein Quartal später.

(sesch) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion