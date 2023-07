HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4538/ In Folge 7 geht es um das Thema "Wie eröffne ich ein Wertpapierkonto?" und ich gehe das Thema und die Folge mit dem Broker meines Vertrauens an: dad.at ging auch als Sieger des Tests "Direktbanken 2023" der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien hervor. Im Rahmen der Untersuchung standen die Kriterien Konditionen, Transparenz und Komfort, Produktvielfalt sowie Kundendienst im Fokus der Marktforscher, elf Onlinebanken in Österreich wurden getestet, dad.at kam auf Rang 1. Mein Gesprächspartner für diese Folge ist Harald Schartner, langjähriger Wegbegleiter von Österreichs Brokerage-Pionier und dad.at-Erfinder Ernst Huber. Aktuell ist er Leiter des ...

