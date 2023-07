Martin Utschneider nimmt sich im Chart-Check einige der heißesten Tech-Aktien vor. Was ihn an Tesla derzeit überzeugt und warum Nvidia trotz der starken Rallye der letzten Monate noch nicht am Ende sei.

Charttechniker Martin Utschneider nimmt sich im Chart-Check einige der heißesten Tech-Aktien der Berichtssaison vor. Was ihn an Tesla derzeit überzeugt, warum Nvidia trotz der starken Rallye der letzten Monate noch nicht die Puste ausgehe und wie er Amazon und Microsoft aktuell sieht.

Hohe Gewinne in kürzester Zeit: Jetzt FAST BREAK testen - mit 50 Prozent Rabatt auf das Probeabo. Hier klicken und mehr erfahren!

Bei Microsoft spiegele sich das positive Momentum mit Blick auf einen möglichen Activision-Deal auch im Chart wieder. Utschneider betonte, dass die technische Analyse der Aktie mit der fundamentalen Analyse übereinstimmt und hob die starke charttechnische Position von Microsoft hervor. Das und mehr im Video ansehen!

Moderation: Martin Utschneider, Text: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion