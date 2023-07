DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

R+V VERSICHERUNG - Die R+V Versicherung hat den Turnaround geschafft. "Wir werden auf den Pfad der Vergangenheit mit 600 Millionen Euro vor Steuern nach IFRS als Ziel zurückkehren", kündigte der Vorstandschef der R+V Versicherung, Norbert Rollinger, im Interview der Börsen-Zeitung an. "Ich bin optimistisch, dass wir in diesem Jahr wieder in die Größenordnung hineinwachsen können." Dies gelte allerdings unter dem Vorbehalt von Zinsänderungen und möglichen Naturkatastrophen. (Börsen-Zeitung)

FINCANTIERI/TKMS - Der größte europäische Schiffbauer Fincantieri aus Triest beobachtet gerade mit großem Interesse, dass der Stahlkonzern Thyssenkrupp an der Abspaltung seiner Marinesparte Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) mit Korvetten, Fregatten und U-Booten arbeitet - und einen Käufer sucht. "Von der industriellen Perspektive her würde jede Zusammenarbeit zwischen TKMS und Fincantieri neue Werte schaffen", sagte Unternehmenschef Pierroberto Folgiero der Süddeutschen Zeitung. "Wir sind jedenfalls immer erreichbar für Thyssenkrupp, um uns mögliche Transaktionen anzuschauen und darüber zu reden. Wir waren früher für jede Form der Kooperation bereit, und wir werden es auch in Zukunft sein." (Süddeutsche Zeitung)

TESLA - Der US-Elektroautohersteller Tesla muss wegen des geplanten Ausbaus des Werks in Grünheide mehr Sicherheitsanforderungen als bisher erfüllen. Die Pläne für den Ausbau führten dazu, dass der Betrieb nach der Störfallverordnung von der unteren Klasse in die obere Klasse eingestuft werde, hieß es im Unternehmen. Das schließe einen umfangreichen Sicherheitsbericht ein. Künftig seien weitere Meldepflichten nötig. Auch die Ausstattung der Werksfeuerwehr müsse ein höheres Niveau haben. Das Ziel für den Ausbau des Werks ist eine Verdoppelung der Produktionskapazität von zunächst angepeilten 500.000 Autos auf eine Million Autos im Jahr. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

SHEIN - Die chinesischen Onlinehändler Shein, Temu und Alibaba setzen mit einer Europa-Offensive den Marktführer Amazon unter Druck. "Wir werden unsere Präsenz in Europa weiter ausbauen, wir haben uns ehrgeizige Ziele gesetzt", kündigt Peter Pernot-Day, globaler Strategiechef von Shein, im Gespräch mit dem Handelsblatt an. Der wichtigste Schritt dabei: Shein nimmt bald auch fremde Marken auf seine Plattform und wird dadurch wie Amazon zum Marktplatz. Auch der Onlineriese Alibaba hat angekündigt, seinen Marktplatz Tmall in Kürze in Europa zu starten. (Handelsblatt)

RIO TINTO - Die Industrieländer erkennen nach Einschätzung von Rio-Tinto-Chef Jakob Stausholm, dass sie mehr tun müssen, um Mineralien und Metalle zu sichern. Stausholm sagte im Gespräch mit der Financial Times, China sei dem Westen bei integrierten Lieferketten für viele Mineralien voraus, aber er stelle im Westen eine positivere Einstellung zum Bergbau fest, mit mehr Gesprächen darüber, wie man die Entwicklung von Minen beschleunigen kann. "Wenn China eine Industrie aufbaut, baut es eine robuste Lieferkette auf. [Der Westen] hat sich auf den Markt und das Just-in-time-Prinzip verlassen. Das ist eine sehr gute Strategie, bis es keine gute Strategie mehr ist", sagte er. (Financial Times)

ROLLS-ROYCE - Rolls-Royce ist nach Einschätzung des britischen Energieministers in einer "guten Position", um die Technologie für eine neue Generation kleiner Kernkraftwerke in Großbritannien zu entwickeln. Am Dienstag will Grant Shapps einen internationalen Wettbewerb für diese Arbeit ausschreiben. Grant Shapps sagte der Financial Times, dass kleine modulare Reaktoren dazu beitragen würden, das Ziel des Vereinigten Königreichs zu erreichen, bis 2050 25 Prozent seines Stroms aus Kernenergie zu erzeugen, statt wie bisher etwa 15 Prozent. (Financial Times)

