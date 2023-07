Die Börse in Stockholm (Schweden) wurde 1863 gegründet. Damit ist sie deutlich jünger als beispielsweise die Börsen in Frankfurt (1585) oder München (1830). Nach vielen Jahren der Unabhängigkeit gehört die Börse in der schwedischen Hauptstadt inzwischen zur großen Nasdaq-Gruppe, die weltweit 18 Börsen betreibt. Stockholm ist dabei Teil von Nasdaq Nordic. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...