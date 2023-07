Nio hat am Montagmorgen in den frühen Handelsstunden einen Rückgang von -1,3% erfahren. Dieser Umstand ist bemerkenswert und könnte die Strategien von Analysten und Anlegern auf dem Markt beeinflussen. Wie geht es weiter für das chinesische Unternehmen, nachdem der Kurs in letzter Zeit erheblich gestiegen war? Nio: Jetzt wird es spannend! In letzter Zeit zeigte Nio eine starke Leistung, aber seit drei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...