DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Atoss Software wird nach einem starken ersten Halbjahr zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Das im TecDAX und SDAX notierte Unternehmen hob seine Jahresprognose an. Der mittelfristige Ausblick wurde nicht geändert. Zudem kündigte Atoss Software an, die Rechtsform in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) umzuwandeln. Atoss geht nun für das Gesamtjahr von einem Gesamtumsatz von mindestens 142 Millionen Euro und einer EBIT-Marge von um die 30 Prozent aus. Die bisherige Prognose hatte auf Erlöse von 135 Millionen und eine Marge von 27 Prozent gelautet. Im ersten Halbjahr kletterte der Umsatz um 37 Prozent auf 73 Millionen Euro. Die EBIT-Marge lag bei 33 Prozent. Das Unternehmen selbst hatte zuletzt mit rund 27 Prozent gerechnet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 2Q

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 2Q

15:00 DE/Knorr-Bremse AG, Strategie-Bericht

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz Juni PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni Industrieproduktion PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 79,5% zuvor: 79,6% 16:00 Lagerbestände Mai PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.176,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.550,75 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.820,50 -0,1% Nikkei-225 32.452,09 +0,2% Schanghai-Composite 3.204,20 -0,2% Hang-Seng-Index 19.023,37 -2,0% +/- Ticks Bund -Future 133,22% +13 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 16.068,65 -0,2% DAX-Future 16.192,00 +0,1% XDAX 16.092,85 +0,1% MDAX 27.724,76 -0,5% TecDAX 3.199,51 -0,6% EuroStoxx50 4.356,79 -1,0% Stoxx50 3.924,91 -1,0% Dow-Jones 34.585,35 +0,2% S&P-500-Index 4.522,79 +0,4% Nasdaq-Comp. 14.244,95 +0,9% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,09% +29

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Freundlich im Rahmen ihrer Handelsspannen werden die Börsen erwartet. Vor allem der DAX habe am Vortag mit seinem Rückgang auf 16.000 Punkte und der anschließenden Erholung eine mustergültige Konsolidierung gezeigt, heißt es. Dies sei eine gesunde Korrektur nach der Rally von rund 700 Punkten der Vorwoche. Im Fokus stehen weiter erste Geschäftszahlen aus der US-Berichtssaison und vor allem die letzten Aussagen von Fed-Sprechern. Denn bei der Fed beginnt die Schweigeperiode vor der nächsten Fed-Sitzung. Der US-Markt interpretierte am Vorabend Aussagen von Finanzministerin Janet Yellen zur Konjunktur positiv. Sie sagte, sie rechne nicht mit einer Rezession aufgrund der sich abschwächenden Inflation und der guten Beschäftigungslage in den USA.

Rückblick: Leichter - Schwache BIP-Daten aus China belasteten. Für Richemont-Aktien ging es nach Veröffentlichung des Zwischenberichts um über 10 Prozent nach unten, Bernstein verwies auf das unterhalb der Erwartung ausgefallene organische Wachstum. Die Ergebnisse von Richemont zogen andere Aktien des Sektors wie LVMH (-3,7%), Kering (-2%), Hermes (-4,2 %) und Moncler (-2,9%) in den roten Bereich - auch die schwachen China-Daten belasteten. Der Leitindex in Paris, in dem die Aktien der schwach tendierenden Luxusgüterhersteller stark vertreten sind, gehörte mit einem Minus von 1,1 Prozent zu den großen Verlierern. Bei Nordea ging es 1,9 Prozent höher, die Zweitquartalszahlen fielen etwas besser als erwartet aus. Casino waren ausgesetzt. Nach dem Ausscheiden des Investorentrios unter der Führung des Milliardärs Xavier Niel im Kampf um die Kontrolle bei Casino scheint der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky das Rennen zu machen.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Drägerwerk standen mit durchwachsenen Geschäftszahlen im Blick, die Aktien schlossen bei minus 1 Prozent. Mit Aufschlägen von 5,4 Prozent reagierten Krones auf die Anhebung der Umsatzprognose für das laufende Jahr. Morphosys legten um gut 5 Prozent zu, nachdem die Analysten der Deutschen Bank das Votum auf "Hold" nach "Sell" angehoben hatten.

XETRA-NACHBÖRSE

Atoss Software stiegen um gut 3 Prozent. Das Unternehmen hatte seine Jahresprognosen erhöht. Die Aktien der Deutschen Beteiligungs AG kletterten um 1,4 Prozent, nachdem das Unternehmen sich für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 optimistischer gezeigt hatte. Steico sprangen um 6,2 Prozent nach oben. Eine Tochter der irischen Kingspan Group übernimmt einen Anteil von 51 Prozent an Steico.

USA - AKTIEN

Freundlich - Schwache chinesische Konjunkturdaten belasteten nur anfangs. Anleger konzentrierten sich schon bald auf die Robustheit der US-Wirtschaft und den nachlassenden Inflationsdruck in den USA, woraus sie die Annahme ableiteten, dass die Fed ihren Zinserhöhungszyklus bald beenden wird. Telekomwerte wurden erneut belastet von der Untersuchung über giftige bleiummantelte Kabel. Nun stufte die Citigroup die Aktien einiger betroffener Unternehmen auf "Hold" zurück wegen der ungewissen finanziellen Folgen des Bleiproblems. AT&T fielen 6,7 Prozent und Verizon um 7,5 Prozent. Lumen verloren 8,1 Prozent nach dem gut 10-prozentigen Minus am Freitag. Frontier Communications büßten 15,8 Prozent ein. Ford (-5,9%) senkt die Preise für den elektrischen Kleintransporter Lightning. Activision Blizzard stiegen um 3,5 Prozent nach der Ankündigung von Microsoft, das Computerspiel Call of Duty werde auf der Playstation von Sony auch nach der Übernahme von Activision durch Microsoft verfügbar bleiben. Bei Bridgebio Pharma (+76%) beflügelte die Ankündigung des Unternehmens, in der kommenden Woche Ergebnisse der letzten Phase einer Studie für ein Herzmedikament vorzustellen. BYND Cannasoft Enterprises (-57%) verstimmte mit der Ankündigung einer Kapitalerhöhung.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,73 -0,8 4,74 31,4 5 Jahre 4,01 -3,3 4,05 1,2 7 Jahre 3,91 -3,5 3,94 -6,2 10 Jahre 3,81 -2,4 3,83 -7,4 30 Jahre 3,93 -0,2 3,93 -4,5

Die Renditen gaben leicht nach. Tendenziell gestützt wurden die Notierungen von den schwachen chinesischen Daten, die den Trend der Disinflation unterstrichen. Andererseits rechnen Teilnehmer mit einer weiteren Zinserhöhung der US-Notenbank.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:21 Uhr % YTD EUR/USD 1,1251 +0,1% 1,1238 1,1233 +5,1% EUR/JPY 155,78 -0,1% 155,89 156,13 +11,0% EUR/CHF 0,9661 -0,1% 0,9669 0,9666 -2,4% EUR/GBP 0,8592 -0,0% 0,8595 0,8591 -2,9% USD/JPY 138,46 -0,2% 138,71 138,98 +5,6% GBP/USD 1,3095 +0,1% 1,3075 1,3076 +8,3% USD/CNH 7,1768 -0,0% 7,1782 7,1806 +3,6% Bitcoin BTC/USD 30.121,32 -0,4% 30.252,48 30.206,75 +81,5%

Beim Dollar tat sich wenig, die Währung tendierte seitwärts.

Im asiatisch geprägten Handel schwächelt der US-Dollar am Morgen, der Dollarindex büßt 0,1 Prozent ein. Laut Saxo-Analysten stehen Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion in den USA im Fokus. Daten im Rahmen der Erwartungen ließen die Hoffnung auf eine weiche Landung der US-Konjunktur am Leben. Doch deutlich stärkere Daten dürften die Aussagen der Fed nach höheren Zinsen für eine längere Periode wieder in Erinnerung rufen. Das könnte den Greenback stärken.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,41 74,15 +0,4% +0,26 -6,2% Brent/ICE 78,76 78,5 +0,3% +0,26 -5,3%

Die Ölpreise liefen mit den enttäuschenden Daten aus China abwärts. Marktteilnehmer sprachen auch von Gewinnmitnahmen nach dem Anstieg der Vorwoche. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 1,7 Prozent.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.959,90 1.955,13 +0,2% +4,77 +7,5% Silber (Spot) 24,89 24,88 +0,1% +0,02 +3,9% Platin (Spot) 986,75 980,50 +0,6% +6,25 -7,6% Kupfer-Future 3,84 3,84 0% 0 +0,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Wenig verändert bei 1.956 Dollar je Feinunze zeigte sich der Goldpreis. Auf der einen Seite stützten die leicht sinkenden Marktzinsen das zinslos gehaltene Edelmetall, auf der anderen Seite bremste der allgemeine Rückzug aus Rohstoffen nach den schwachen chinesischen Konjunkturdaten.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 18, 2023 01:30 ET (05:30 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

KLIMAWANDEL

Der US-Klimabeauftragte John Kerry hat den Klimawandel bei einem Besuch in China als "Bedrohung für die gesamte Menschheit" bezeichnet.

Höchsttemperaturen von bis zu 47 Grad in Spanien: Weit ist das Land inmitten der dritten Hitzewelle in diesem Sommer nicht mehr vom absoluten Hitzerekord Europas entfernt. Dieser war 2021 in der italienischen Region Sizilien mit 48,8 Grad Celsius erreicht worden, wie die UN-Weltorganisation für Meteorologie (WMO) bestätigte.

UKRAINE-KRIEG

Das Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer ist nach fast einem Jahr am Montagabend ausgelaufen. Der Aggressor Russland hatte eine Verlängerung des Abkommens zwischen der Ukraine und Russland kurz zuvor abgelehnt und als Grund Behinderungen der Ausfuhr von Düngemitteln aus Russland durch westliche Sanktionen angegeben.

DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG

veräußert ihren Anteil an der R+S Group an die Nokera AG und wird auch dank des Verkaufserlöses bei der Jahresprognose optimistischer. Die Deutsche Beteiligungs AG erwartet nach eigenen Angaben durch die Transaktion einen zusätzlichen, ungeplanten Beitrag zum Konzernergebnis im dritten Quartal 2022/2023 (1. April 2023 bis 30. Juni 2023) von rund 14 Millionen Euro. Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr konkretisiert die Gesellschaft ihre Prognose für dasGeschäftsjahr 2022/2023 und geht nun davon aus, die obere Hälfte der bisherigen Prognosebandbreite zu erreichen.

DEUTSCHE KONSUM REIT

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat den Antrag auf Aussetzung der Vollziehung mehrerer Steuerbescheide abgewiesen. Die nun zu zahlenden Steuern belaufen sich auf 16,2 Millionen Euro, wofür bereits Rückstellungen gebildet wurden, welche das Jahresergebnis in gleicher Höhe belasten.

STEICO

Die Kingspan Holding GmbH übernimmt die Mehrheit an Steico, einem Hersteller von Bauprodukten aus nachwachsenden Rohstoffen. Wie die Steico SE mitteilte, hat die bisherige Mehrheitsaktionärin Schramek GmbH (Aktienanteil derzeit 61,1 Prozent) mit der Kingspan Holding GmbH den Verkauf von 51,0 Prozent der Steico-Aktien an die Kingspan Holding vereinbart, bei der es sich um eine indirekte Tochtergesellschaft der irischen Kingspan Group plc handele. Weitere 10,1 Prozent der Steico-Aktien verblieben vorerst bei der Schramek GmbH.

MICROSOFT

muss sich nach Medienberichten kommende Woche auf die erste formelle Kartelluntersuchung der Europäischen Union seit 15 Jahren einstellen. Der Softwareriese werde wahrscheinlich mit Vorwürfen konfrontiert werden, dass er seine Videokonferenz-App Teams in unlauterer Weise mit seiner beliebten Office-Software verknüpft habe, sagten zwei mit der Situation vertraute Personen der Zeitung Irish Times.

TESLA

will die Kapazität ihrer Fabrik in Grünheide auf 1 Million Autos im Jahr verdoppeln. Der Elektroautobauer hat beim Land Brandenburg einen entsprechenden Antrag gestellt, wie aus Dokumenten hervorgeht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2023 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.