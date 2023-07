Der Nettoumsatz stieg zwischen April und Juni um 7 Prozent auf 13,6 Milliarden US-Dollar. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) ergab sich ein Anstieg um 9 Prozent, wie Novartis am Dienstag mitteilte.Basel - Novartis ist im zweiten Quartal weiter gewachsen. Wie schon nach 3 Monaten wird deshalb der Ausblick für das gesamte Jahr angehoben. Der Nettoumsatz stieg zwischen April und Juni um 7 Prozent auf 13,6 Milliarden US-Dollar. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) ergab sich ein Anstieg um 9 Prozent, wie Novartis am Dienstag mitteilte. Dabei legten die Umsätze in der gewichtigeren Pharmasparte...

