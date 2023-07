DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die USA haben China davor gewarnt, US-Zwischenstopps von Taiwans Vizepräsident William Lai als "Vorwand für provokative Aktionen" zu nutzen. Lais Zwischenstopps in den USA auf dem Weg zur Amtseinführung von Paraguays Präsident Santiago Peña und auf dem Rückweg seien "reine Routine", sagte US-Außenminister Antony Blinken. Die USA hätten zudem keinerlei Absicht, den "Status quo" in der Taiwan-Frage zu verändern. Taiwan hatte zuvor erklärt, dass Lai im August zu Peñas Amtseinführung nach Asunción reisen wird. Paraguay ist das einzige Land in Südamerika, das Taiwan als eigenständigen Staat anerkennt. China sieht die selbstverwaltete Insel Taiwan als Teil seines Territoriums, das es wieder mit dem Festland vereinigen will - notfalls mit militärischer Gewalt. Lais Paraguay-Reise wie auch seine Zwischenstopps in den USA dürften China erzürnen.

In den vergangenen Jahren hat Peking den Druck auf das demokratisch regierte Taiwan deutlich verstärkt und versucht, die Insel zunehmend international zu isolieren. Im April simulierte Peking bei einer dreitägigen Militärübung eine Blockade der Insel, nachdem der Mehrheitsführer im US-Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, sich in Kalifornien mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen getroffen hatte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz Juni PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni Industrieproduktion PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 79,5% zuvor: 79,6% 16:00 Lagerbestände Mai PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.551,75 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.823,50 -0,1% Nikkei-225 32.431,85 +0,1% Hang-Seng-Index 19.026,62 -2,0% Kospi 2.605,82 -0,5% Shanghai-Composite 3.201,99 -0,2% S&P/ASX 200 7.277,80 -0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Die asiatischen Aktienmärkte schütteln günstige Vorgaben der Wall Street ab. Die Abschläge sind allerdings moderat, eine Ausnahme macht Hongkong, wo es kräftig abwärts geht. Nachdem der Handel dort am Vortag wegen einer Taifunwarnung hatte abgesagt werden müssen, sprechen Marktbeobachter von Nachholbedarf nach unten. Die Akteure könnten erst jetzt verspätet auf das enttäuschend ausgefallen Wirtschaftswachstum in China im zweiten Quartal reagieren und darauf, dass die chinesische Notenbank bei einer routinemäßigen Liquditätszufuhr die Zinsen unverändert gelassen und nicht etwa weiter gesenkt hatte angesichts der flauen Konjunktur in China. Größere Verluste verzeichnen Aktien aus dem ohnehin problembehafteten Immobiliensektor. Für Country Garden Services geht es um 7,6, für Country Garden um 7,3 und Longfor sogar um 10 Prozent abwärts. Nomura-Analyst Jizhou Dong glaubt, dass Peking in den nächsten Monaten nur geringfügige Lockerungsmaßnahmen für den Immobiliensektor einführen wird, um die jüngst unterstützenden Maßnahmen der Zentralbank fortzusetzen. Und weil selbst dies vom Markt schon erwartet würde, dürften sie wenig dazu beitragen, das Vertrauen der Hauskäufer wiederherzustellen. Ansell knicken in Sydney um fast 14 Prozent ein. Der Hersteller von Schutzkleidung hat einen starken Rückgang der Gewinne im Geschäftsjahr 2024 angekündigt, weil er Produktion und Personal reduziert.

US-NACHBÖRSE

FB Financial reagierten mit einem Satz um 13 Prozent nach oben auf die Vorlage der Quartalszahlen. Die Muttergesellschaft von Firstbank hatte einen Gewinnanstieg berichtet und zudem eine stärkere Kapitalbasis in der Bilanz ausgewiesen. Ein Kursdebakel erlebten Masimo, der Kurs stürzte um 25 Prozent ab. Der Hersteller von Patientenüberwachungssystemen signalisierte schwache Zweitquartalszahlen und eine anschließende Senkung seines Ausblicks. Zudem will Masimo Gegenmaßnahmen zur Senkung der Kosten einleiten. Acumen Pharmaceuticals büßten 9,2 Prozent ein. Das Biopharmaunternehmen hatte eine Kapitalerhöhung angekündigt. Ähnlich bei CEL-SCI, die um 18,9 Prozent nachgaben. Das auf Krebs-Immuntherapie spezialisierte Unternehmen machte dabei allerdings noch keine konkreten Angaben über den Umfang. Karyopharm Therapeutics hat von der US-Nahrungsmittel- und Medikamentenaufsicht einen beschleunigten Zulassungsstatus für ein Medikament gegen Blutkrebs erhalten. Der Kurs legte darauf um 7,2 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.585,35 +0,2% 76,32 +4,3% S&P-500 4.522,79 +0,4% 17,37 +17,8% Nasdaq-Comp. 14.244,95 +0,9% 131,25 +36,1% Nasdaq-100 15.713,28 +0,9% 147,68 +43,6% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 778 Mio 807 Mio Gewinner 1.664 734 Verlierer 1.292 2.224 unverändert 100 77

Freundlich - Das schwächer als gedacht ausgefallene BIP-Wachstum im zweiten Quartal belastete nur anfangs. Der Markt habe sich mehr auf die Robustheit der US-Wirtschaft und den nachlassenden Inflationsdruck in den USA fokussiert und damit die Hoffnung, dass die US-Notenbank ihren Zinserhöhungszyklus bald beenden könnte. Telekomwerte wurden erneut belastet von Untersuchungen möglicher giftiger bleiummantelter Kabel. Zudem stufte die Citigroup die Aktien einiger betroffener Unternehmen auf "Hold" zurück wegen der ungewissen finanziellen Folgen. AT&T fielen um weitere 6,7 und Verizon um 7,5 Prozent. Lumen verloren weitere 8,1 Prozent und Frontier Communications sackten um 15,8 Prozent ab. Ford verloren 5,9 Prozent. Der Autobauer senkt die Preise für den elektrischen Kleintransporter Lightning. Activision Blizzard stiegen um 3,5 Prozent nach der Ankündigung von Microsoft, das Computerspiel Call of Duty werde auf der Playstation von Sony auch nach der Übernahme von Activision durch Microsoft verfügbar bleiben. Bei Bridgebio Pharma (+76%) beflügelte die Ankündigung, in der kommenden Woche Ergebnisse der letzten Phase einer Studie für ein Herzmedikament vorzustellen. Bei BYND Cannasoft Enterprises (-57%) verstimmte die Ankündigung einer Kapitalerhöhung.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,73 -0,8 4,74 31,4 5 Jahre 4,01 -3,3 4,05 1,2 7 Jahre 3,91 -3,5 3,94 -6,2 10 Jahre 3,81 -2,4 3,83 -7,4 30 Jahre 3,93 -0,2 3,93 -4,5

Die Marktzinsen gaben leicht nach. Tendenziell gestützt wurden die Anleihekurse von der sich verfestigenden Erwartung, dass der Zinsgipfel in den USA nah sein dürfte und die allseits erwartete Zinserhöhung am 26. Juli möglicherweise die letzte sein könnte im derzeitigen Zyklus.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:26 % YTD EUR/USD 1,1259 +0,2% 1,1238 1,1233 +5,2% EUR/JPY 155,75 -0,1% 155,89 155,77 +11,0% EUR/GBP 0,8597 +0,0% 0,8595 0,8588 -2,9% GBP/USD 1,3096 +0,2% 1,3075 1,3084 +8,3% USD/JPY 138,34 -0,3% 138,71 138,44 +5,5% USD/KRW 1.260,08 -0,4% 1.264,61 1.266,26 -0,2% USD/CNY 7,1698 -0,0% 7,1721 7,1736 +3,9% USD/CNH 7,1757 -0,0% 7,1782 7,1820 +3,6% USD/HKD 7,8171 +0,0% 7,8141 7,8138 +0,1% AUD/USD 0,6829 +0,2% 0,6816 0,6811 +0,2% NZD/USD 0,6340 +0,2% 0,6325 0,6348 -0,2% Bitcoin BTC/USD 30.097,99 -0,5% 30.252,48 30.284,42 +81,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Beim Dollar tat sich im US-Handel wenig, er tendierte seitwärts.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,41 74,15 +0,4% +0,26 -6,2% Brent/ICE 78,72 78,5 +0,3% +0,22 -5,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Für die Ölpreise ging es nach dem enttäuschenden BIP-Wachstum im wichtigen Nachfragerland China abwärts. Marktteilnehmer sprachen auch von Gewinnmitnahmen nach dem Anstieg der Vorwoche. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 1,7 Prozent.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.960,91 1.955,13 +0,3% +5,79 +7,5% Silber (Spot) 24,90 24,88 +0,1% +0,02 +3,9% Platin (Spot) 987,15 980,50 +0,7% +6,65 -7,6% Kupfer-Future 3,84 3,84 +0,1% +0,01 +0,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Wenig verändert bei 1.956 Dollar je Feinunze zeigte sich der Goldpreis. Auf der einen Seite stützten die leicht sinkenden Marktzinsen das zinslos gehaltene Edelmetall, auf der anderen Seite bremste der allgemeine Rückzug aus Rohstoffen nach den schwachen chinesischen Konjunkturdaten, wie es hieß.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

USA/NAHER OSTEN

Das US-Militär verstärkt seine Präsenz im Nahen Osten. Ein Zerstörer sowie F-35- und F-16-Kampfjets würden in die Region entsandt, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Eine Sprecherin verwies auf die "anhaltende Bedrohung", nachdem ein Schiff der iranischen Marine versucht habe, zwei Handelsschiffe in der Straße von Hormus und im Golf von Oman unter seine Kontrolle zu bringen. Die US-Marine hatte Anfang Juli erklärt, Versuche des Iran abgewehrt zu haben, zwei Tanker unter seine Kontrolle zu bringen.

ACTIVISION BLIZZARD

Warren Buffetts Berkshire Hathaway hat die Beteiligung an dem Videospielanbieter auf 1,9 Prozent reduziert. Zuvor war Berkshire mit 6,3 Prozent der zweitgrößte Anteilseigner gewesen. Vergangene Woche hatte ein US-Bundesgericht die Klage der Federal Trade Commission gegen die Fusion von Activision und Microsoft abgewiesen.

FEDEX

hat einen Manager aus der Luftfahrtbranche zum neuen Finanzchef ernannt. John Dietrich wurde zum 1. August zum CFO und Executive Vice President ernannt. Dietrich folgt auf Michael Lenz, der in den Ruhestand geht. Dietrich verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Luftfahrt- und Luftfrachtbranche und war zuletzt Geschäftsführer des privaten Luftfracht- und Luftfahrtdienstleisters Atlas Air Worldwide.

TESLA

will die Kapazität seiner Fabrik in Grünheide auf 1 Million Autos im Jahr verdoppeln. Der Elektroautobauer stellte beim Land Brandenburg einen entsprechenden Antrag.

