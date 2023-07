FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften es am Dienstag zunächst ruhig angehen lassen. "Es scheint, als hätte das Sommerloch an den Börsen begonnen", erklärte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. Die Ferien- und Urlaubszeit zeige sich in niedrigen Umsätzen. Auch deshalb nehmen die Schwankungen in den Sommermonaten häufig zu. Denn dann reichten schon wenige Aufträge, um den Markt zu bewegen.

Der X-Dax als vorbörslicher Indikator für den Leitindex signalisierte eine knappe Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,06 Prozent bei 16 078 Punkten. Tags zuvor hatte der Dax die runde Marke von 16 000 Punkten nach einem Test erfolgreich verteidigt, und war damit auch über der 50-Tage-Linie geblieben. Diese gilt als Indikator für den mittelfristigen Trend und läuft knapp unter 16 000 Punkten seitwärts. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Dienstagmorgen rund 0,1 Prozent höher erwartet.

Gestützt von der positiven Wall Street hatte der Dax am Montagnachmittag seine Verluste eingedämmt. Die Anleger seien halbwegs zufrieden mit dem jüngsten Inflationsrückgang, erklärte Stephen Innes von SPI Asset Management. Sie können sich so zunächst auf Unternehmenszahlen konzentrieren. Erst Ende Juli rückt die Geldpolitik mit Leitzinsentscheidungen wieder in den Fokus.

Der Personalsoftware-Spezialist Atoss legt nach starken Zuwächsen im ersten Halbjahr die Latte für 2023 höher. Der Umsatz soll statt 135 Millionen nun mindestens 142 Millionen Euro erreichen. Davon sollen 30 (zuvor 27) Prozent als operativer Gewinn (Ebit) übrigbleiben. Die Atoss-Aktie stieg auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Vortagesschluss im Xetra-Hauptgeschäft um 3,9 Prozent.

Einen Blick wert sein könnten auch die Papiere der Deutschen Beteiligungs AG . Die DBAG wird nach einem Verkauf und angesichts einer guten Geschäftsentwicklung optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Man gehe davon aus, dass im Geschäftsjahr bis Ende September die obere Hälfte der bisherigen Prognosebandbreite erreicht werde, hieß es.

Die Anteilsscheine von Rational verteuerten sich auf Tradegate um 2,8 Prozent. Die Societe Generale nahm die Aktien mit "Buy" und einem Kursziel von 855 Euro in die Bewertung auf. Analyst Philippe Lorrain erwartet ein beschleunigtes Umsatzwachstum des Profiküchenausrüsters und sieht das operative Ergebnis in den kommenden fünf Jahren durchschnittlich um 10 bis 11 Prozent pro Jahr steigen./edh/jha/

DE0005104400, DE0007010803, DE0008469008, EU0009658145, DE000A1TNUT7