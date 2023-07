MoEngage, die führende Plattform für erkenntnisgestütztes Customer Engagement, wird am 20. Juli 2023 in Berlin ihr nächstes hochkarätiges Networking-Event GROWTH Mixer ausrichten.

Der GROWTH Mixer von MoEngage bringt E-Commerce- und Marketing-Führungskräfte der fortschrittlichsten Marken Europas zusammen und ist ein Networking-Event für Unternehmer, Growth Marketer und Produktverantwortliche, die nur auf Einladung zugänglich ist. Am Donnerstag, 20. Juli, findet der GROWTH Mixer ab 18.30 Uhr in der Grace Rooftop Bar im Berliner Hotel Zoo statt und bietet einzigartige Networking-Gelegenheiten für Marken und Einzelhandelsunternehmen, die bei der Kundenansprache und der digitalen Transformation neue Maßstäbe setzen.

Die Veranstaltung knüpft an das erfolgreiche GROWTH Summit Berlin im Januar an, an dem Marketing Entscheider von Hello Fresh, Wayfair, Zalando und Gorillas teilnahmen. Außerdem standen Diskussionsrunden mit Referenten von Unilever, Douglas, KPTN Cook und Magenta Telekom auf dem Programm.

"Der GROWTH Mixer bietet Marken und Einzelhändlern die Möglichkeit, sich mit Branchenkollegen zu vernetzen und Probleme zu lösen. Er führt die klügsten Köpfe bei Verbrauchermarken an einem Abend für den Austausch von Ideen und Vernetzung zusammen", kommentiert Maike Haberkorn, Customer Centricity Digital Marketing Expert bei MoEngage.

"Ein solcher Austausch, den Networking-Events wie der GROWTH Mixer ermöglichen, gewinnt zusätzlich an Bedeutung vor dem Hintergrund, dass der Wettbewerb im digitalen Bereich noch nie so hart war wie heute. Die Zahl der Marken, die online um die Aufmerksamkeit und den Geldbeutel der Kunden kämpfen, ist gestiegen. Und auch das Verbraucherverhalten ändert sich infolge des Kostendrucks."

Im Vorfeld des GROWTH Mixer hat MoEngage eine Umfrage veröffentlicht, für die mehr als 3.200 europäische Einkäufer im Rahmen des Global Consumer Trends Report 2023 befragt wurden. Laut dem Bericht besuchen 59 der Verbraucher die digitalen Plattformen von Einzelhändlern Websites und Apps bis zu fünf Mal, bevor sie einen Kauf tätigen, da die gestiegenen Lebenshaltungskosten die Haushalte belasten. Weitere 38 besuchen mehr als fünf Mal eine E-Commerce-Plattform, bevor sie eine Ausgabe tätigen.

"Längere Bedenkzeiten innerhalb der Buying Journey der Kunden bedeuten zwar, dass Einzelhändler und Marken härter für jede Konversion arbeiten müssen, doch zugleich bieten sie ihnen zahlreiche Gelegenheiten, den Kunden anzusprechen und zurückzugewinnen. Durch Personalisierung auf der Grundlage von Kundendaten können Einzelhändler diese Kunden auf ihrem Weg zum Kaufabschluss besser unterstützen und sowohl den Umsatz als auch die Kundenbindung steigern", so Haberkorn abschließend.

Um mehr zu erfahren oder Ihr Interesse an der Teilnahme zu bekunden, besuchen Sie GROWTH Mixer Berlin (hashgrowth.org).

