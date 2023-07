Für den DAX ergibt sich am Dienstag ein gemischtes Vorgabenbild. Einerseits startet der deutsche Leitindex mit festeren Wall-Street-Kursen im Rücken in den Tag, insbesondere Tech-Aktien waren in New York am Montag gefragt. Anderseits tendieren die asiatischen Börsen uneinheitlich, wobei der Hang Seng Index in Hongkong rund 2 Prozent an Wert einbüßt. Frische Impulse könnten Unternehmensnachrichten liefern. Am Dienstag stehen weitere Q2-Zahlen aus dem US-Bankensektor zur Veröffentlichung an, am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...