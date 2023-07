Zu den großen Verlierern am Aktienmarkt zählt heute der Anteilsschein von Haier Smart Home H . Der Kurs des Wertpapiers sackt kräftig ab. Jahreschart der Haier Smart Home Ltd H-Aktie, Stand 18.07.2023 Ein Abschlag von 6,43 Prozent zeigt die Kurstafel für der Anteilsschein von Haier Smart Home H an.

Den vollständigen Artikel lesen ...