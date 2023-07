Die US-Währung wird aktuell zu 0,8579 Franken gehandelt nach 0,8599 am Vorabend. Das Euro/Franken-Paar notiert dagegen mit 0,9664 nach zuvor 0,9672 Franken kaum verändert.Frankfurt - Der Euro baut seine Kursgewinne gegenüber dem US-Dollar weiter aus. Am Dienstagmorgen markiert die Gemeinschaftswährung erneut einen Höchststand seit fast eineinhalb Jahren. Im Hoch kostet ein Euro im frühen Handel 1,1263 Dollar und damit so viel wie zuletzt im Februar 2022. Auch gegenüber dem Schweizer Franken hat der Dollar über Nacht leicht Terrain eingebüsst. Die US-Währung wird...

