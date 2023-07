Nach der dynamischen Erholung in der vergangenen Handelswoche hat die Alphabet-Aktie gestern eine Verschnaufpause eingelegt. Rückblick: Vor genau einer Woche waren die Alphabet-Papiere mit 115,83 USD auf den niedrigsten Stand seit dem 11. Mai abgerutscht. Anschließend gingen die Kurse jedoch in eine Erholung über und brachen dabei am Donnerstag (+4,4%) ...

