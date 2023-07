Mit einem frischen charttechnischen Kaufsignal konnte die Nordex Aktie die letzten Tage per Saldo positiv gestalten. Der Aktienkurs des Hamburger Windenergie-Unternehmens hat die Widerstandsmarken bei 11,63/11,86 Euro überwinden können, die sich in der ersten Jahreshälfte 2023 noch als zu hohe Hürde erwiesen hatten. In der Folge des Breaks kletterte ...

