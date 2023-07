Anzeige / Werbung

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres bewegte sich der Aktienkurs des kanadischen Goldexplorers Goliath Resources (TSXV GOT / WKN A2P063) zwischen 0,70 und 0,92 kanadischen Dollar seitwärts. Die Schwächephase im Mai brachte den Kurs in die Nähe des halben Dollars - hier begann der mittlerweile achtwöchige Anstieg, mit dem sich die blaue Aufwärtstrendlinie herausbildete.Die 100 Tage Linie konnte dabei nachhaltig überwunden werden, wogegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...