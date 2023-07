DJ Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen sinkt weiter

WIESBADEN (Dow Jones)--Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im Mai stark gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurde der Bau von 23.500 Wohnungen genehmigt. Das waren 25,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Im April war die Zahl neu genehmigter Wohnungen um 31,9 Prozent und im März um 29,6 Prozent gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat gesunken.

Von Januar bis Mai wurden insgesamt 113.400 Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt, das waren 27,0 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. "Zum Rückgang der Bauvorhaben dürften weiterhin vor allem steigende Baukosten und zunehmend schlechtere Finanzierungsbedingungen beigetragen haben", erklärte Destatis. In den Ergebnissen sind sowohl die Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Gebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.

Die Ampel-Koalition wollte ursprünglich in jedem Jahr 400.000 neue Wohnungen bauen, davon 100.000 Sozialwohnungen. Verbände und Experten sehen dieses Ziel aber in immer weitere Ferne rücken. Für das Jahr 2023 wurde das Ziel praktisch schon aufgegeben.

