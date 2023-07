EQS-News: leon-nanodrugs GmbH / Schlagwort(e): Personalie

leon-nanodrugs ernennt Dr. Hans Frickel zum Chief Executive Officer



18.07.2023 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





leon-nanodrugs ernennt Dr. Hans Frickel zum Chief Executive Officer 18. Juli 2023 - München - leon-nanodrugs GmbH ("LEON"), ein bahnbrechender Wegbereiter der Nanotechnologie für die pharmazeutische Industrie, gab heute die Ernennung von Dr. Hans Frickel zum CEO mit Wirkung zum 1. Juli 2023 bekannt. Hans Frickel war zuletzt Geschäftsführer der R-Biopharm AG und davor in leitenden Positionen bei BioNTech, Evonik, Midas Pharma, Procter & Gamble und Merck tätig. Er ist Apotheker und Industriekaufmann und bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in strategischen und operativen Führungspositionen in der gesamten pharmazeutischen und medizintechnischen Wertschöpfungskette mit. Dr. Hubert Birner, Vorsitzender des LEON-Aufsichtsrates, sagte: "Ich freue mich sehr, im Namen des Aufsichtsrats Dr. Hans Frickel bei LEON zu begrüßen. Hans bringt eine Fülle von Erfahrungen in verschiedenen Bereichen der modernen Arzneimittelherstellung mit, einschließlich Betriebsleitung und Qualitätskontrolle, und kann auf beeindruckende Erfolge in Strategie und Unternehmensführung zurückblicken. Diese Fähigkeiten machen ihn zur idealen Besetzung für die nächsten Schritte auf dem Weg zur Markteinführung von LEONs bahnbrechender Technologie. Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich auch einen herzlichen Dank aussprechen an unseren Interims-CEO und CFO Christian Nafe und unsere CSO Dr. Setu Kasera sowie an das gesamte Team für die außergewöhnliche Unterstützung bei der Entwicklung der LEON-Technologie und für die großartigen Fortschritte, die sie bisher erzielt haben." "Mein Einstieg bei LEON ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, zusammen mit dem Team, neue Maßstäbe bei der Realisierung von Nanomedizin zu setzen", sagte Dr. Hans Frickel, CEO von LEON. "Die Kenntnisse und das Engagement des Teams, das daran arbeitet, Mehrwerte bei der Nutzung von Nanoformulierungstechnologien zu schaffen, sind sehr beeindruckend. Ich bin davon überzeugt, dass die Produkte von LEON bei CDMOs, Biotech- und Pharmaunternehmen einen großen Einfluss auf die Art und Weise haben werden, wie jetzt und in Zukunft standardisierte und personalisierte Zell- und Gentherapeutika entwickelt und hergestellt werden."

ÜBER LEON-NANODRUGS leon-nanodrugs GmbH ("LEON") ist ein Pharmatechnologie-Unternehmen mit Spezialisierung auf die Entwicklung und Vermarktung von Geräten, die genetisches Material und andere Wirkstoffe in Nano-Wirkstoffträger wie LNPs verkapseln. Das privat finanzierte Unternehmen mit Sitz in München baut seine Geräte auf Basis seiner proprietären FR-JET-Technologie. Diese optimierte Herstellung von Nano-Therapeutika befähigt Pharmaunternehmen, kleine Biotechs und CDMOs, die signifikanten Fortschritte im Bereich neuartiger Therapien zu nutzen und deren Potenzial in vollem Umfang auszuschöpfen. Mit Hilfe von LEONs GMP-konformen, aseptischen Geräten NANOme und NANOus kann eine enorme Effizienzsteigerung bei der Herstellung des LNP-verpackten Wirkstoffs erzielt werden. Beide Geräte eignen sich für sowohl den Studienmaßstab als auch für die kommerzielle Produktion. Zudem bietet LEON Laborkapazitäten für Prozessentwicklung mit ihren eigenen Geräten an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://leon-nanodrugs.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter .

KONTAKT: MEDIENANFRAGEN: leon-nanodrugs GmbH

Maja Tinko-Kuhar, Marketing Manager

Telefon: +49-89-41424889-98

e-Mail: m.tinko-kuhar@leon-nanodrugs.com

MC Services AG

Katja Arnold / Eva Bauer

Telefon: +49-89-210228-0

e-Mail: leon-nanodrugs@mc-services.eu

Für ein hochauflösendes Bild kontaktieren Sie bitte leon-nanodrugs@mc-services.eu .



18.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com