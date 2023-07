Für bis zu 28 Millionen GAM-Aktien will Newgame 0,55 Franken in bar zahlen. Dies ergibt eine Prämie zum Schlusskurs vom Montag von gut 30 Prozent.Zürich - Die Übernahmeschlacht um den Asset Manager GAM nimmt eine neue Wendung. Die Aktionärsgruppe Newgame kündigt ein eigenes öffentliches Übernahmeangebot an, aber nur für einen kleinen Teil der Aktien. Die Offerte unterliegt aber einer ganzen Reihe von Bedingungen. Für bis zu 28 Millionen GAM-Aktien will Newgame 0,55 Franken in bar zahlen, teilte die Gruppe am Dienstag mit.

