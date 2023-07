Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften es am Dienstag zunächst ruhig angehen lassen. Zum Handelsstart wird der DAX mit einem Mini-Plus von 0,06 Prozent bei 16.078 Punkten taxiert. Tags zuvor hatte der Index die 16.000-Punkte-Marke erfolgreich verteidigt. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen zudem beeinflussen:1. Kursgewinne an der Wall StreetDie US-Börsen haben am Montag an ihre starke ...

