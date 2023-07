FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben es am Dienstag zunächst ruhig angehen lassen. "Es scheint, als hätte das Sommerloch an den Börsen begonnen", erklärte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. Die Ferien- und Urlaubszeit zeige sich in niedrigen Umsätzen. Auch deshalb nehmen die Schwankungen in den Sommermonaten häufig zu. Denn dann reichten schon wenige Aufträge, um den Markt zu bewegen.

Der Dax notierte in den ersten Handelsminuten 0,17 Prozent tiefer bei 16 042,05 Punkten. Tags zuvor hatte der Leitindex die runde Marke von 16 000 Punkten letztlich verteidigt und war damit auch über der 50-Tage-Linie geblieben. Diese gilt als Indikator für den mittelfristigen Trend und läuft knapp unter 16 000 Punkten seitwärts. Der MDax mit den 50 mittelgroßen Titeln sank am Dienstagmorgen um 0,07 Prozent auf 27 704,58 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone gab um rund 0,1 Prozent nach./edh/stk

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145