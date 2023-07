Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) -- Lösung für Multi-Client-Spielzeug-Großhändler im Schweizer Lager eingesetzt- Erster Nachbau des bestehenden Projekts von Rhenus Logistics und Geek+ in HongkongGeek+, der weltweit führende Anbieter von autonomen mobilen Robotiksystemen (AMR), implementiert seine hochmoderne Ware-zur-Person Technologie im Lager von Rhenus Logistics in der Schweiz.Das P800 AMR-System ist eine autonome Ware-zur-Person Regallösung. Der AMR-Roboter wählt das Regal mit den gewünschten Produkten aus und fährt es zu den Kommissionierarbeitsplätzen, wo die Mitarbeiter die Artikel entnehmen können. Die erste Installation in Basel besteht aus 13.320 Regalplätzen. Die ersten beiden Kunden, die von der brandneuen AMR-Anlage profitieren werden, sind die Waldmeier AG und die Max Bersinger AG. Die Umlagerung der Produkte dieser beiden führenden Spielwarengroßhändler ist in vollem Gange.Philipp Bittner, COO bei Rhenus Logistics AG in der Schweiz, sagte: "Nachdem wir das positive Feedback unserer Kollegen in Hongkong erhalten haben, war es für uns sehr einfach, diesem Beispiel zu folgen. Die AMRs optimieren nicht nur unsere Prozesse, sondern helfen uns auch, den Energieverbrauch zu reduzieren."Jan Jongbloets, Vice President Global Key Accounts & Partners bei Geek+ Europe, sagte: "Die Zusammenarbeit mit Rhenus bei diesem schweizer Projekt nach unserer erfolgreichen Zusammenarbeit in Hongkong zeigt, wie groß das Vertrauen zwischen den beiden Unternehmen ist. Unsere Waren-zur-Person Lösungen sind der Schlüssel zu einem modernen Lager. Darüber hinaus zeigt die Nachbildung der ursprünglichen Installation auch, wie einfach Automatisierung mit dem richtigen Partner sein kann."Alexander Quercher, Projektmanager bei Rhenus Logistics, erklärt: "Dank guter Teamarbeit und schneller Kommunikation konnten alle Herausforderungen im Projekt effizient bewältigt werden."Rhenus und Geek+ haben Pläne, ihre Partnerschaft weiter zu stärken, indem sie in den kommenden Jahren weitere Projekte zur Automatisierung von Lagern auf der ganzen Welt in Angriff nehmen. Das nächste geplante Vorhaben soll 2024 in der Schweiz stattfinden.Über Geek+Geek+ ist ein weltweit führender Anbieter von Robotiklösungen für die Logistik. Wir entwickeln Lösungen für autonome mobile Roboter (AMR), um flexible, zuverlässige und äußerst effiziente Automatisierung für Lager und Supply-Chain-Management zu realisieren. Geek+ genießt das Vertrauen von über 700 weltweit führenden Unternehmen und wird als weltweit führender Anbieter von autonomen mobilen Robotern anerkannt. Gegründet im Jahr 2015 beschäftigt Geek+ über 1.500 Mitarbeiter und hat Büros in den Vereinigten Staaten, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Japan, Südkorea, China, der Sonderverwaltungsregion Hongkong und Singapur.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.geekplus.com/Über RhenusDie Rhenus-Gruppe zählt zu den führenden Logistikspezialisten mit Geschäftstätigkeiten weltweit und einem Jahresumsatz von 8,6 Milliarden Euro. An 1.120 Standorten arbeiten 39.000 Mitarbeiter und entwickeln innovative Logistiklösungen entlang der gesamten Lieferkette. Ob Transport, Lagerhaltung, Zollabwicklung oder Mehrwertdienste - das Familienunternehmen bündelt seine Aktivitäten in verschiedenen Geschäftseinheiten, wobei die Bedürfnisse der Kunden stets im Mittelpunkt stehen.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.rhenus.group/For inquiries, please contact:Benjamin NylinGlobal PR and Communications Managerbenjamin.nylin@geekplus.comTel: +1.470.428.5624Für Anfragen in anderen Sprachen als Englisch kontaktieren Sie bitte:Christian BorrmannLeiterin Marketing, EMEAchristian.borrmann@geekplus.comTel: +49 172 512 3167Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2155421/Geek_robots.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2155422/Geek_collaborates.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2014500/Geek_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/geek-implementiert-ware-zur-person-losungen-im-schweizer-lager-des-globalen-konzerns-rhenus-logistics-301878949.htmlOriginal-Content von: Geek+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133638/5560770