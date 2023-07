Berlin (ots) -Für beinahe jeden Arzt ist es das erklärte Karriereziel: Die Position des Chefarztes. Allerdings müssen für diesen Sprung auf der Karriereleiter gleich mehrere Herausforderungen bewältigt werden. So ist nicht nur umfangreiches medizinisches Fachwissen notwendig, sondern auch herausragende Führungsqualitäten und Kommunikationsfähigkeiten.Der Übergang erfordert eine gezielte persönliche Weiterentwicklung. Neben den medizinischen Fähigkeiten sollten Ärzte ihre Führungskompetenzen stärken, strategisches Denken entwickeln und sich auf eine transparente Kommunikation mit dem Team konzentrieren. Was es noch braucht, um der Chefarztposition näher zu kommen, wird im Folgenden erläutert.Die eigene Leidenschaft und Motivation betonenBesonders überzeugend wirkt für Arbeitgeber ein motivierter Kandidat, der seine Leidenschaft für den Beruf ausstrahlt. Es ist deshalb wichtig, die eigene Passion und Freude deutlich zu kommunizieren. In diesem Zuge können Ärzte darlegen, welche Erfolge oder Auszeichnungen sie vorweisen können. Immer mitschwingen sollte auch die Motivation hinter dem Beruf: Im Gesundheitswesen ist die Arbeit mit Menschen zentral - Menschen zu helfen, ist dem Bewerber also ein wichtiges Anliegen. Wer all das im Gespräch berücksichtigt, hat seinen Mitbewerbern einen deutlichen Vorsprung.Fähigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich herausstellenAls Chefarzt hat man mit einer Vielzahl von Menschen zu tun. Das betrifft sowohl Patienten als auch Verwaltungsmitarbeiter, das Pflegepersonal und nicht zuletzt das unterstellte Ärzteteam. Deshalb sollte ein Arzt bereits bei der Bewerbung seine zwischenmenschlichen Kompetenzen betonen. Kandidaten sollten hierbei nachvollziehbar erklären, dass sie die Arbeit mit ihren Patienten mit Freude erledigen. Auch können sie auf ihre Stärken im Bereich Teamarbeit hinweisen. Gern gesehen ist im Übrigen Flexibilität. Wer betont, dass er auch einmal kurzfristig einspringen kann, zum Wohl von Patienten und seinem Team, sticht positiv heraus.Eigene Erfahrungen präsentierenAuch persönliche Erfahrungen spielen auf dem Weg zum Chefsessel eine Rolle. Im Bewerbungsprozess sollte an persönlichen Erfahrungsberichten deshalb nicht gespart werden. Da gerade Kommunikationsfähigkeiten und Führungsqualitäten wichtige Soft Skills für Chefärzte sind, kommen konkrete Erfahrungen in diesen Bereichen gut an.Dabei ist es von großer Bedeutung, darzulegen, dass man diese Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen gemacht hat. Schließlich handelt es sich auch bei einer Gesundheitseinrichtung um ein Unternehmen, in dem alle Positionen wichtig sind, von den Psychologen über die Pflegekräfte bis hin zum Chefarzt. Ein angehender Chefarzt muss demnach das ganze System verstehen - und als Ganzes führen können.Beziehungsaufbau während des BewerbungsprozessesBehauptungen aufstellen kann jeder. Wem es jedoch gelingt, bereits während des Bewerbungsverfahrens eine angenehme Beziehung zu den Gesprächspartnern aufzubauen und diese während des kompletten Prozesses aufrechtzuerhalten, der wird positiv im Gedächtnis bleiben und sich von den übrigen Bewerbern abheben.Unterstützung durch ExpertenDie Bewerbung auf einen Chefarztposten kann eine einmalige Gelegenheit sein. Es ist deshalb durchaus sinnvoll, sich während des Verfahrens von einem Experten, der die tatsächlichen Bedürfnisse seiner Kunden genau im Blick hat und über fundiertes Wissen zur Branche verfügt, unterstützen zu lassen.Über Dirk Bachmann und FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITINGDirk Bachmann ist Geschäftsführer der Personalberatung sowie Karriereplattform FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING. Seit 2012 im Gesundheitswesen aktiv, kennen die Vermittlungsexperten die Personalsituation im deutschen Gesundheitswesen genau. Als spezialisierter Dienstleister führt FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING Kandidaten aus dem medizinischen Bereich und medizinische Einrichtungen wie Kliniken, Reha-Einrichtungen und medizinische Versorgungszentren in Deutschland zielführend zusammen. Mehr Informationen dazu unter: https://find-your-expert.com/fuer-bewerberPressekontakt:FYE International Recruiting GmbHVertretungsberechtigter Geschäftsführer: Dirk Bachmannpresse@find-your-expert.comwww.find-your-expert.comOriginal-Content von: FYE International Recruiting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167221/5560781