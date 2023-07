Der Nettogewinn von BYD ist in der ersten Jahreshälfte explodiert. Nach ersten Zahlen wird der Elektroauto-Hersteller zwischen 10,5 und 11,7 Milliarden Yuan (umgerechnet bis zu 1,46 Milliarden Euro) einfahren. Die Analysten erneuerten im Anschluss ihre Kaufempfehlungen. Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Aktie in einer interessanten Ausgangslage.BYD legt eine atemberaubende Wachstumsgeschwindigkeit an den Tag. Nach ersten Zahlen des Konzerns wird der Nettogewinn in der ersten Jahreshälfte ...

