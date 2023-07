Frankfurt am Main (ots) -Gülcan Miyanyedi ist neue Geschäftsführerin bei der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. (BAR). Damit löst sie die bisherige Geschäftsführerin Prof. Dr. Helga Seel ab, die sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Gülcan Miyanyedi bringt langjährige Erfahrung als Juristin bei der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) mit, davon zehn Jahre in verantwortlicher Position im Reha-Management.Miyanyedi freut sich auf ihre neuen Aufgaben bei der BAR: "Unser Job in der Verbandsarbeit ist, dass wir für Menschen arbeiten." Besonders wichtig dabei ist ihr ein Umdenken im digitalen Zeitalter: "Alte Lösungen passen nicht zu neuen Problemen. Die fortschreitende Digitalisierung bietet für Akteure in der Rehabilitation und Teilhabe neue Möglichkeiten zur Zusammenarbeit - und die ist notwendiger denn je." Dabei seien kreative Ideen und Lösungen gefragt, die es schaffen, verantwortungsvoll mit den Daten von Leistungsberechtigten umzugehen und gleichzeitig Barrieren und Bürokratien vor allen Dingen für Menschen mit Behinderungen abzubauen.Ihre Erfahrungen in der Gremienarbeit und der Zusammenarbeit mit der Selbstverwaltung haben Miyanyedi wertvolle Einblicke gegeben, wie Veränderungen gemeinsam angepackt und erfolgreich umgesetzt werden können: "Daher freue mich auf eine erfolgreiche und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Ziel, tragfähige Lösungen für unser gegliedertes Sozialleistungssystem zu entwickeln."Zur Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. (BAR):Die BAR ist der Zusammenschluss der Reha-Träger in Deutschland. Seit 1969 fördert sie im gegliederten Sozialleistungssystem die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen. Die BAR gestaltet und unterstützt das Zusammenwirken der Reha-Träger, vermittelt Fachwissen und arbeitet mit an der Weiterentwicklung von Rehabilitation und Teilhabe.Pressekontakt:Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e. V. (BAR)Franziska Fink, Teamleiterin Weiterbildung und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: 069 605018-47E-Mail: presse@bar-frankfurt.deOriginal-Content von: Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156144/5560809