Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen Großauftrag von der Bundeswehr zur Lieferung von mehreren Hunderttausen Artilleriegeschossenen erhalten. Der Auftragswert beläuft sich auf rund 1,3 Milliarden Euro brutto. Die Aktie von Rheinmetall gehört am Vormittag mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 255,20 Euro zu den fünf stärksten Werten im deutschen Leitindex DAX.Noch besser entwickeln sich am Vormittag lediglich Covestro, Vonovia, Continental und BASF.Grund für die Bestellung sei die aus dem Krieg ...

